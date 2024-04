Piante che tengono lontane le mosche dalla cucina

Ogni anno spero sempre che il problema non si ripresenti e invece… le mosche, con l’arrivo del caldo, si presentano puntualmente in casa!

La stanza più colpita, nel mio caso, è la cucina dove odio che le mosche svolazzino in giro e magari si posino su cibi o sulle stoviglie: insomma, so che sono insetti innocui, ma non riesco proprio a tollerare la loro presenza.

Per fortuna ho scoperto, quasi per caso, che esistono alcune piante che fungono da repellente e che sono in grado di tenere lontane le mosche con la loro sola presenza. Le ho provate per te e ti dico subito quali sono e se effettivamente funzionano.

Basilico

Nella mia ricerca online, la prima pianta che ho scoperto essere anti-mosche è proprio il basilico.

Poiché già avevo a disposizione questa pianta, ho deciso di sperimentare subito e verificare se fosse efficace. Così, ho preso la piantina che tenevo all’esterno (essendo primavera inoltrata, le temperature sono già abbastanza alte) e l’ho collocata sul davanzale della finestra della cucina provando a creare una sorta di barriera contro le mosche.

Il risultato? Non all’altezza delle aspettative. Il basilico ha un po’ ridotto la presenza delle mosche in cucina, ma nulla di particolarmente drastico. In base alla personale esperienza, quindi, l’efficacia è abbastanza blanda.

Rosmarino

Un’altra pianta che mi ha un po’ deluso, per la sua efficacia indiscussa ma blanda, è il rosmarino.

Di questa pianta, ho un esemplare abbastanza grande che tengo su di una mensola della cucina non lontana dalla finestra. Nonostante il suo odore si sprigioni con una certa forza, le mosche non sembrano esserne particolarmente infastidite.

Insomma, può essere usata col basilico per un’efficacia medio-bassa quando le mosche che infestano la tua cucina sono poche e non entrano con molta frequenza.

Menta

Il rimedio più efficace, tra quelli che sperimentato, è la piantina di menta.

Forse per il suo aroma un po’ più forte e pungente, questa pianta riesce davvero a tenere lontane le mosche. Certo, non aspettarti l’effetto di un deterrente artificiale, ma è comunque particolarmente utile.

Di fatto, ho messo alcune piantine di menta agli angoli del balconcino e ho notato, sin da subito, che le mosche erano meno presenti ed erano anche disincentivate dall’entrare in casa.

Un altro vantaggio di questa pianta è che è molto semplice da coltivare e, soprattutto, cresce molto velocemente: si dice sia quasi infestante. Per questo, dalla pianta madre ricavo molte piantine più piccole che posso tenere anche in cucina così da potenziare l’effetto anti-mosca.

Lavanda

Una pianta da esterni che amo molto è la lavanda. Ti dirò, questa pianta è abbastanza utile nel tenere lontane le mosche ma soprattutto quando è fiorita.

Per questo, durante il periodo della fioritura, raccolgo e faccio seccare alcuni suoi fiori che mantengono il loro odore per poi farci dei sacchetti che appendo alle finestre. In questo modo, coniugo creatività e utilità oltre ad avere i sacchetti profumati a disposizione tutto l’anno così da poter tenere lontane le mosche anche nel periodo in cui la mia pianta non è fiorita.