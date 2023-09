Un aroma da far venire l’acquolina in bocca: le foglioline di Basilico sono sicuramente un ingrediente che rende ancora più prelibate le tue pietanze. Per questo, averle a portata di mano è davvero una comodità!

Le piantine di Basilico. però, non sempre durano abbastanza. Anzi, quelle che compriamo al supermercato sembrano appassire con una certa rapidità nonostante i nostri sforzi.

Vediamo come fare per farle durare più a lungo, mantenerle sane e piene di foglioline profumate.

Fallo abituare gradualmente al sole

La prima cosa che devi sapere sulle piantine di basilico che hai appena acquistato al supermercato è che queste sono state tenute con ogni probabilità alla sola luce artificiale all’interno del negozio.

Di conseguenza, se ne metti una al sole diretto, questa seccherà rapidamente in quanto non abituata alla luce naturale.

L’ideale è metterla gradualmente in un ambiente sempre più luminoso in modo che la piantina si abitui. All’inizio tienila alla mezz’ombra. Poi, spostala alla luce solare indiretta. Infine, potrai metterla alla luce solare diretta per qualche ora al giorno.

Inoltre, ricorda che nei mesi caldi, puoi tenere questa pianta all’esterno, mentre nei mesi freddi è più opportuno che tu la tenga all’interno magari sul davanzale di una finestra se questa non è ancora pienamente matura e in grado di sopportare temperature più basse.

Innaffia con attenzione

Non sempre il basilico al supermercato viene coltivato come dovrebbe. Spesso viene innaffiata semplicemente con uno spruzzino.

Ecco perché, quando la porti a casa, questa pianta può essere spesso disidratata. L’ideale, quindi, è innaffiarla con attenzione, avendo cura di rendere il terriccio morbido ma mai fangoso.

Un metodo di innaffiatura che puoi utilizzare è quello a immersione: puoi, infatti, mettere la piantina in un lavandino o una bacinella con dell’acqua per e tenerla lì per 10-15 minuti così che, attraverso i fori di drenaggio sul fondo del vaso, il basilico assorba l’acqua di cui ha bisogno.

Togli le foglioline malate

Quando portiamo il basilico a casa, subito dopo averlo acquistato, spesso notiamo la presenza di foglioline già secche o addirittura con strane macchie.

Per evitare che, trattandosi di una malattia, questa si propaghi al resto della chioma della pianta, toglile con un paio di cesoie o anche semplicemente staccandole con le mani.

Concima sin da subito

Le piantine che hai portato a casa dal supermercato possono essere un po’ debilitate. Se siamo in primavera o in estate, non appena la porti a casa puoi iniziare a concimare la tua pianta.

Il fertilizzante più adatto per questa pianta è quello universale, che puoi spesso trovare anche al supermercato stesso. Tuttavia, puoi anche scegliere il fai da te e concimare con prodotti che già hai in casa.

Un esempio? Puoi spargere sul terriccio alla base della pianta dei fondi di caffè sbriciolati, dopo averli fatti raffreddare. Questi, naturalmente ricchi di azoto, possono dare al tuo basilico un quantitativo di energie tali da rinforzarlo e far sì che duri più a lungo.

Togli l’involucro

Veniamo al più banale, ma forse più utile dei consigli.

La piantina di basilico del supermercato viene spesso venduta in un involucro di plastica decorativa che ne circonda parzialmente la chioma.

Pur essendo spesso gradevole alla vista, questo involucro può limitare la luce di cui la pianta ha bisogno o anche impedire una corretta fotosintesi. Per questo, è fondamentale rimuoverlo immediatamente e lasciare le foglioline del tuo basilico libere di respirare e… profumare!

