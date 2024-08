Quando mettere un cucchiaio di pepe nero in lavatrice?

Quante volte abbiamo visto i nostri capi, soprattutto quelli colorati, e abbiamo pensato che sarebbe bello ravvivarne il colore, rendendoli nuovi come quando li abbiamo comprati?

C’è, infatti, un trucchetto molto valido in grado di ravvivare i vostri capi durante il lavaggio: il pepe nero. Ebbene, anche se vi sembra troppo facile e bello per essere vero, è proprio così: un cucchiaio di pepe è in grado di ravvivare i colori dei vostri capi! Ebbene sì, basta questa spezia che rende i nostri cibi forti ad avere il bucato più acceso e brillante!

Come usare il pepe in lavatrice?

Questo rimedio è davvero molto semplice da adottare, in quanto tutto ciò che vi è occorre è un cucchiaio di pepe. Bene, tutto quello che dovrete fare è anzitutto dividere per bene i capi scuri da quelli bianchi prima di avviare il ciclo di lavaggio.

Prendete, quindi, un cucchiaio di pepe nero in grani e versatelo direttamente nel cestello della lavatrice e non nella vaschetta del detersivo. Avviate, quindi, il programma della lavatrice a freddo o, in ogni caso, con temperature non superiori ai 30 gradi.

In alternativa, potete anche utilizzare questo rimedio durante il lavaggio a mano. Versate un cucchiaio di pepe nero in grani in una bacinella con acqua fredda. Immergete, poi, i vostri capi e lasciateli in ammollo per circa mezz’ora. Poi, procedete al lavaggio. I colori dei vostri capi saranno subito più intensi e brillanti!

Perché mettere il pepe in lavatrice?

Prima di iniziare a vedere come fare per usare questo rimedio naturale, è bene sapere per quale motivo il pepe può aiutarci con i colori dei vestiti. Questa spezia è dotata di una proprietà abrasiva, ragion per cui rimuove facilmente il detersivo in eccesso attaccato sui vestiti.

Infatti, in particolare per i panni rossi, neri o di colore scuro, la causa dello schiarimento è proprio l’eccessiva quantità di detersivo che si insinua tra le fibre. Dal momento in cui, infatti, agisce come un esfoliante naturale, rimuove i residui di detersivo e sapone e impedisce ai colori dei capi di sbiadire durante il lavaggio. Ma ad essere ravvivati sono maggiormente i capi che hanno colori più scuri, ovvero quelli che tendono maggiormente a sbiadire.

In più, potete aggiungere anche qualche cucchiaino di sale così da impedire ancora di più al detersivo di rimanere tra le fibre. Con il risciacquo, poi, i vostri capi saranno di nuovo luminosi!