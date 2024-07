Si può togliere la sabbia dai costumi? Ecco i metodi che funzionano

Eccoci ritrovati sul nostro piccolo spazio, dove possiamo confrontarci sulle pulizie naturali della casa – e oggi, dell’abbigliamento da spiaggia!

Capita a tutti di tornare dal mare e ritrovarsi con i costumi letteralmente impregnati di sabbia. A volte, anche dopo un lavaggio accurato, la sabbia non va via. Anzi, sembra incastrata tra le fibre.

Ma non disperate, ci sono dei metodi semplici ed efficaci per dire addio a questo problema. Ho sperimentato personalmente diverse tecniche e sono qui per condividere con voi quelle che davvero funzionano.

Lasciarli asciugare prima di togliere la sabbia… Sì o No?

Potrebbe sembrare controintuitivo, ma lasciare il costume ad asciugare può facilitare enormemente la rimozione della sabbia.

Quando il tessuto è umido, la sabbia aderisce più tenacemente alle fibre. Una volta asciutto, invece, gran parte dei granelli tende a staccarsi molto più facilmente.

Un consiglio? Stendete il costume su una superficie piana e, quando è completamente asciutto, agitatelo energicamente in un luogo dove potete liberare la sabbia senza creare disordini. Funziona!

Metodo sacchetto e bicarbonato

Assolutamente da provare è il metodo che ho battezzato “del sacchetto magico“. Vi serve un sacchetto di plastica (uno per alimenti grande va benissimo) e del bicarbonato di sodio. Il procedimento è questo:

Posizionare il costume (ormai asciutto) dentro al sacchetto. Aggiungere uno o due cucchiai di bicarbonato di sodio. Chiudere il sacchetto e, tenendolo per le estremità, scuoterlo vigorosamente per qualche minuto. Aprire il sacchetto, estrarre il costume e passare uno spazzolino da denti.

Il bicarbonato ha un’incredibile capacità di separare la sabbia dal tessuto, lasciando il costume praticamente libero dai residui. Lo vedete in azione in questo video:

Spazzola morbida

Dopo aver provato i metodi precedenti, se trovate ancora della sabbia ostinata, c’è un’ultima soluzione da provare e molto semplice: una spazzola morbida.

Assicuratevi che sia davvero delicata per non danneggiare il costume. Una volta che il costume è perfettamente asciutto, strofinate delicatamente le aree più problematiche con la spazzola. Le fibre tessili si allargheranno leggermente permettendo alla sabbia di allontanarsi senza sforzo.

Togliere la sabbia dai costumi non è una mission impossible, come avrete potuto notare. Cercate solo di avere un po’ di pazienza e di leggere bene le etichette di lavaggio per capire qual è il metodo migliore per trattare il vostro costume.