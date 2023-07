Come Leggere le Etichette di Lavaggio dei Costumi e dei Teli da Mare

In estate, utilizziamo dei capi e dei tessuti che vanno in letargo durante la stagione invernale. Di cosa stiamo parlando? Dei costumi e dei teli da mare che saranno i nostri complici nei prossimi mesi.

Il problema sorge, però, quando li dobbiamo lavare in quanto necessitano della giusta cura per non essere rovinati o per non rischiare di perdere il loro colore.

Per questo, oggi vedremo insieme come leggere le etichette sui costumi, sui temi da mare e sui copri-costume in modo da lavarli senza rovinarli!

Icone di lavaggio

A tutte noi sorge la domanda: ”è possibile lavare in lavatrice il mio costume?” soprattutto quando è nuovo e temiamo di rovinarlo. Come per i capi normali, anche i costumi possono essere fatti di diverso materiale, perciò per essere certe di procedere con il giusto lavaggio, è importante consultare le etichette di produzione.

Se, infatti, trovate il simbolo di una semplice vasca, allora è consentito il lavaggio in lavatrice; se, invece, è presente una mano di colore nero immersa nella vasca, allora non potete procedere con il lavaggio in lavatrice, ma solo con il lavaggio a mano.

Temperatura di lavaggio

Una volta che vi siete accertate che sia possibile procedere con il lavaggio in lavatrice, è importante capire quali programmi di lavaggio impostare e a che temperatura in modo da preservare il tessuto dei costumi e dei teli e non rovinarlo. La temperatura di lavaggio da rispettare è indicata sull’etichetta da numero seguito da “°”.

Non sempre, però, la temperatura è indicata con il numero, in quanto spesso possiamo trovare dei pallini, dove:

un pallino : indica di lavare a temperatura di 30°

: indica di lavare a temperatura di 30° due pallini : per lavare a temperatura media, ovvero sui 40°

: per lavare a temperatura media, ovvero sui 40° tre pallini : consigliano di lavare ad alte temperature di max 50°

: consigliano di lavare ad alte temperature di max 50° quattro pallini indicano un lavaggio ad alte temperature (max 60°)

indicano un lavaggio ad alte temperature (max 60°) cinque pallini : per lavare a alte temperature di massimo 70°

: per lavare a alte temperature di massimo 70° sei pallini: per un lavaggio ad alte temperature (max 95°)

Infine, fate attenzione anche alla presenza di una o due linee orizzontali sotto la vasca, le quali indicheranno che dovrete procedere con un lavaggio in lavatrice delicato o extra delicato.

Triangoli

I triangoli rappresentati sulle etichette di lavaggio, invece, fanno riferimento ai prodotti da usare in modo che non rischiate di utilizzare prodotti troppo aggressivi per tessuti delicati.

La presenza, quindi, del triangolo indica che è possibile utilizzare la candeggina, mentre il triangolo con la X sopra, vi ricorda di non candeggiare il capo. Inoltre, se il triangolo presenta linee verticali all’interno, allora vi indicherà che è possibile candeggiare, ma senza cloro.

In linea generale, però, vi suggeriamo di utilizzare sempre prodotti delicati e naturali per lavare i costumi e i vostri teli, come per esempio il sapone di Marsiglia e il bicarbonato.

Inoltre, se volete anche ravvivare il colore di questi capi, vi suggeriamo di ricorrere all’aceto! In caso, invece, di costumi e teli da mare bianchi, potete utilizzare questi ingredienti considerati una valida alternativa alla candeggina!

Asciugatura

Infine, vediamo i simboli delle etichette che riguardano la fase di asciugatura rappresentati da un quadrato. Nel dettaglio, se è presente un quadrato senza cerchio, ma con tre righe verticali, allora bisogna asciugare il capo solo all’aria aperta. Per non rendere ruvidi e secchi i teli da mare, però, vi suggeriamo di seguire questi consigli!

Se, invece, il quadrato contiene un cerchio all’interno, allora è consentita l’asciugatura nell’asciugatrice. Inoltre, se il quadrato contiene una linea orizzontale, allora l’indumento deve essere asciugato su una superficie piana, se invece vi è una busta, si indica l’asciugatura sulla stampella.

Avvertenze

Abbiamo indicato i principali simboli che dovreste consultare sulle etichette di lavaggio quando lavate i capi in lavatrice. Sebbene ce ne siano anche altri, questi sono tra quelli più importanti per non danneggiare i vestiti.