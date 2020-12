Il Natale è quasi vicino e la magia sta iniziando a sentirsi sempre di più.

Come ogni anno, l’arrivo di questa festività ci proietta subito a pensare ai tantissimi regalini da fare alle persone che più amiamo.

Perché il Natale, si sa, in fondo significa condivisione e dono.

E il dono che scegliamo di fare alle nostre sorelle o amiche, è un modo per dirgli che gli vogliamo bene e siamo fiere di averle nella nostra vita.

Ma che direste, invece, se vi dicessi di preparare per loro dei regalini fai da te quest’anno?

Certo, richiedono più tempo, energia e impegno, ma è proprio questo a renderli così speciali.

Piccoli regalini fatti in casa, infatti, sembrano avere più valore ed essere più apprezzati.

Oggi, quindi, vogliamo suggerirvi un regalo che potete creare voi a casa da sole e che lascerà a bocca aperta la persona che lo riceverà: lo scrub corpo arancia e cannella!

Vediamo insieme come realizzarlo!

N.B Vi consigliamo di evitare l’utilizzo degli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità.

Ricetta

Il regalo che vi proponiamo di realizzare a casa è, come abbiamo già visto, lo scrub corpo arancia e cannella.

Questo scrub dagli ingredienti invernali sarà non solo un piacere da applicare sul corpo, ma anche un piacere per il vostro olfatto.

L’odore intenso, infatti, farà sì che non riuscirete a staccare il naso dal barattolo!

Per la preparazione di questo scrub, tutto ciò di cui avete bisogno è:

200 grammi di sale fino integrale o zucchero di canna

2 cucchiai di olio di oliva

1 cucchiaio di cannella in polvere

1 scorza di arancia essiccata

Innanzitutto, prendete la scorza di un’arancia essiccata su un termosifone e tagliatela a listarelle.

Prendete, poi, una ciotola e versate al suo interno il sale fino, la scorza di arancia essiccata a listarelle, il cucchiaio di cannella in polvere e l’olio di oliva.

Amalgamate bene tutti gli ingredienti e versateli all’interno di un barattolo di vetro con tappo.

Potete utilizzare tranquillamente un barattolo in cui prima c’erano legumi e riciclarlo.

Rimuovete, quindi, tutte le etichette ed eventuali macchie di colla.

Il vostro scrub è già pronto!

Decorazione

A questo punto, è giunto il momento di decorare il barattolo. Potete dare pieno spazio alla vostra creatività e decorare i barattoli come maggiormente preferite.

Ci sono tantissimi modi, infatti, per realizzare delle fantastiche decorazioni natalizie sui vostri barattoli di vetro.

Potete, per esempio, utilizzare dei rametti di pino e bacche rosse da legare, oppure delle piccole pigne.

Se, invece, volete essere più romantiche, create dei cuoricini da attaccare sui barattoli oppure utilizzate dei fiocchi rossi da avvolgere attorno.

Insomma, utilizzate quello che già avete in casa e scegliete le decorazioni che più preferite!

Inoltre, potete allegare al barattolo anche un’etichetta adesiva con gli ingredienti utilizzati per lo scrub, la modalità di conservazione e i benefici.

Insomma…come se fosse un prodotto comprato!

Come applicare

Per l’applicazione di questo scrub nutriente ed idratante, basterà semplicemente prendere un po’ di prodotto e massaggiarlo sul corpo sotto la doccia.

Risciacquate, poi, delicatamente. Dopo l’asciugatura la pelle sarà subito più morbida, splendente e luminosa!

Inoltre, sarà anche naturalmente profumata!

Modalità di conservazione

Questo scrub può essere conservato per circa due mesi in un ambiente asciutto e lontano dalla luce solare diretta. Trattandosi di un prodotto naturale, visionatelo periodicamente per accertarvi della freschezza.

Benefici

Questo scrub ha una forte azione idratante, nutriente ed illuminante.

La cannella, infatti, è molto utilizzata in cosmesi perché è in grado di far splendere la pelle spenta e di conferirle una nuova luminosità.

L’arancia, invece, ha un effetto scrub sulla pelle ed è efficace per rimuovere le impurità e per rigenerare e nutrire a fondo l’epidermide.

Similmente all’arancia, anche il sale ha un effetto scrub ed è in grado di rallentare l’invecchiamento cutaneo.

Infine, l’olio di oliva, l’ingrediente da dispensa molto noto in cosmesi per le sue proprietà antiossidanti ed emollienti.

Questo, infatti, è un olio ricco di vitamine che nutre la pelle in profondità e ne regola il sistema di idratazione naturale.

Controindicazioni

Evitate l’utilizzo degli ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Idee natalizie

