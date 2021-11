Ogni Ciclamino ha il suo colore e il suo significato…li conosci?

Il Ciclamino è una pianta molto rara, data che è maschio ed è trai pochi esemplari rimasti nel suo genere.

I fiori di questa pianta sono molto belli e hanno un colori particolarmente accesi, li troviamo perlopiù rosacei, ma ne esistono tanti altri!

Quando infatti acquistate o regalate un ciclamino, molto probabilmente scegliete un colore a caso senza soffermarvi più di tanto, ma sapete che ogni ciclamino ha il suo colore e il suo significato…e tu li conosci?

Vediamo insieme tutte le curiosità su questa splendida pianta!

Nell’antichità

Nell’antichità si pensava che la pianta di ciclamino potesse sciogliere i malefici e quindi liberare le persone dalle maledizioni loro inflitte. Infatti si diceva che il suo profumo portava fortuna!

Gli antichi greci li utilizzavano come ingrediente principale per uccidere i pesci, ma non è tutto!

Nei tempi moderni, dopo le varie credenze e utilizzi appena detti, il ciclamino viene associato all’unione, al bene e alla convivialità.

Se ci si trova in un ambiente lavorativo o in generale in uno spazio che ci mette particolarmente sotto pressione, spruzzare un po’ di fragranza di questi giorni aiuterà ad aumentare il buon umore!

Curiosità sui colori

Abbiamo accennato prima che oggi vi dirà tutte le curiosità sui colori e i significati del ciclamino, così da decidere bene quale avere in casa o regalare per un’occasione speciale!

Ciclamino Rosso

Partiamo proprio dal ciclamino rosso, il quale ha un colore particolarmente intenso e pigmentato, si vede spesso per abbellire i balconi o per rendere gli ambienti più accoglienti.

Ma lo sapevate che ha un significato tutt’altro che dolce e accogliente?

Ebbene sì, il ciclamino rosso simboleggia un amore difficile, tormentato che scarseggia nella fiducia. Per cui se state pensando di regalarlo al vostro partner, beh…state attenti o optate per altro!

Ciclamino Bianco

Tra i più belli da vedere in assoluto c’è senza dubbio il ciclamino bianco!

Già solo guardandola, questa pianta ci trasmette pace e serenità, soprattutto quando su di essa batte la luce del sole!

Infatti, il significato di questa tipologia di ciclamino è legato alla dolcezza, alla purezza e alla semplicità della vita. Dunque potrebbe essere ideale metterla nella cameretta dei vostri bambini o regalarla ad una persona molto dolce e speciale!

Ciclamino Viola

Se il ciclamino bianco è associabile facilmente ai bambini, il ciclamino viola invece ci riporta alla gioventù!

Tale pianta, infatti, fa riferimento ai giovani e al loro tipico carattere molto disinvolto nei confronti delle difficoltà della vita. Riguarda la spensieratezza degli anni che vengono spesso definiti i più belli.

Potete quindi regalarlo ad un ragazzo o una ragazza che rispecchia particolarmente queste peculiarità!

Ciclamino Rosa

Arriviamo adesso ad uno dei significati più belli e delicati.

Il ciclamino rosa simboleggia l’amore puro, quello senza compromessi e sciolto da ogni pregiudizio, ovvero l’amore che lega la mamma ai propri figli.

Non a caso questa pianta si regala alle donne in gravidanza o che hanno appena partorito: un pensiero dolce e denso di significato!

Ciclamino Fucsia

In ultimo vediamo cosa si nasconde dietro il ciclamino fucsia!

Data la sua intensità come colore, questo fiore riporta alla sensualità, alla bellezza e all’erotismo. Questo tipo di ciclamino è espressione dei desideri più profondi.

Ora che conoscete il suo significato, potete regalarlo al vostro partner oppure ad una persona verso cui nutrite un forte desiderio sentimentale.