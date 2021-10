Come fare il Thalasso Scrub fai da te facile in casa che rigenera la pelle

Uno degli inestetismi più odiati da tutte noi è di sicuro la cellulite che si manifesta con la pelle cosiddetta “a buccia d’arancia”. Quante volte, infatti, vi siete affannate a cercare soluzioni per rimuovere quel fastidioso effetto?

Anche se spesso siamo tentate a pensare che bisogna ricorrere per forza a prodotti molto costosi per risolvere il problema, in realtà non è così perché è possibile realizzare prodotti super efficaci con ingredienti tutti naturali che già avete in dispensa.

A tal proposito, oggi vediamo insieme come fare il Thalasso Scrub fai da te, in grado di levigare la pelle e renderla liscia come non mai!

Ricetta ricca

Il procedimento per preparare il Thalasso Scrub è davvero molto semplice e richiede pochi ingredienti naturali. Tutto ciò che vi occorre, infatti, è:

1 cucchiai di sale marino integrale grosso

4 cucchiai di sale marino fino integrale

2 cucchiai di zucchero di canna

4 cucchiai di olio di cereali

2 cucchiai di olio di mandorle

2 cucchiai di olio di riso

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti tra loro fino a farli amalgamare bene e conservate il composto in un barattolo di vetro.

E voilà: il vostro Thalasso scrub è pronto per l’uso!

Ricetta Base

Se dovesse mancarvi qualche ingrediente e volete comunque preparare al volo il Thalasso Scrub fai da te, abbiamo per voi anche una semplice Ricetta Base:

1 cucchiaio di sale grosso marino

4 cucchiai di sale fino marino

2 cucchiai di zucchero di canna

6 cucchiai di olio di mandorle

2 cucchiaini di olio di oliva

10 gocce di olio essenziale, potete combinare quelli di menta e rosmarino.



Il procedimento è uguale alla Ricetta ricca, basta mescolare gli ingredienti e conservarli in un contenitore di vetro.

La cosa interessante (e anche importante) di questo scrub è che ha tre consistenze diverse di esfoliazione, in combinazione con oli nutrienti ed elasticizzanti.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Modalità di utilizzo

Prima di utilizzare questo scrub, fate prima una doccia calda con un detergente delicato, in modo tale da aprire i pori e avere la pelle pulita.

Ricordatevi, infatti, che per non irritare la pelle, è importante che il corpo sia completamente bagnato e ammorbidito con acqua calda! A questo punto, risciacquate il bagnoschiuma, prendete una manciata di questo scrub e spalmatelo sul vostro corpo, partendo dalle caviglie e procedendo verso l’alto.

Massaggiate la pelle con movimento circolare, insistendo sulle zone dove è maggiormente presente la cellulite. Non frizionate per un tempo molto breve, perché lo scrub potrebbe non essere efficace. Infine, risciacquate e noterete che la vostra pelle sarà liscia come non mai!

N.B Vi consigliamo utilizzare questo scrub una volta a settimana per aumentarne la sua efficacia.

Proprietà e benefici

Il Thalasso Scrub è un prodotto noto per la sua azione esfoliante e la sua capacità di rimuovere dalla cute cellule morte ed impurità.

Lo zucchero e il sale fungono da esfolianti naturali, in quanto esercitano sulla pelle una leggera azione abrasiva, in grado di rimuovere le cellule morte e di levigare la pelle. Potete utilizzarli, infatti, anche per preparare uno scrub per talloni ruvidi e screpolati!

Al contempo, però, la presenza dell’olio di mandorle e l’olio di riso conferisce al composto una proprietà nutriente ed idratante e permette di ammorbidire la pelle, soprattutto nei punti più secchi come le gambe.

La pelle del vostro corpo vi risulterà morbida, luminosa, levigata e idratata in un batter d’occhio!

Controindicazioni

Vi consigliamo di evitare l’utilizzo di questi scrub in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a uno o più ingredienti. Provate sempre lo scrub in un’area piccola del corpo per accertarvi che non irriti la pelle.