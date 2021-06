Addio talloni ruvidi e screpolati con questo scrub fai da te!

In estate, si sa, abbiamo una maggiore libertà nel vestiario e tendiamo a tenere scoperte parti del corpo che, invece, copriamo in inverno. Tra queste, i piedi.

L’utilizzo, però, di sandali, infradito e, in generale, scarpe aperte, fa sì che i piedi siano più soggetti ai fattori esterni e tendano, quindi, a seccarsi e a screpolarsi facilmente.

A tal proposito, oggi vedremo insieme alcuni scrub fai da te facili e veloci da preparare in grado di ammorbidire i talloni ruvidi e screpolati, così da avere i piedi sempre belli e morbidi!

Scrub al miele e sale

Il primo scrub che vogliamo proporvi consiste nel combinare insieme il miele, il sale e olio.

L’idea, infatti, è quella di combinare le proprietà esfolianti del sale con le proprietà idratanti e nutrienti del miele e dell’olio.

Prendete, quindi,

2 cucchiai di sale grosso

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaio di olio extravergine

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotolina e applicate il composto così ottenuto sui piedi puliti e ben asciugati. Se lo preferite, potete aggiungere anche qualche goccia di succo di limone, il quale possiede delle proprietà antibatteriche.

Lasciate agire per circa 5-10 minuti, dopodiché risciacquate.

Scrub zucchero e menta

Un altro scrub naturale fai da te può essere realizzato combinando l’effetto rinfrescante e calmante della menta con l’azione abrasiva dello zucchero.

Lo zucchero, infatti, è uno scrub naturale utilizzato da sempre per rimuovere la pelle morta e ammorbidirla. Vi occorreranno, quindi:

una tazzina di zucchero semolato

mezza tazzina di olio di oliva

5 gocce di olio essenziale di menta piperita

Mescolate gli ingredienti fino ad ottenere una sorta di pasta e strofinate lo scrub così ottenuto sui piedi per circa 15 minuti, effettuando movimenti circolari. Infine, risciacquate con acqua tiepida.

Al termine, i vostri piedi saranno prontissimi per la spiaggia.

Scrub al bicarbonato di sodio

Il bicarbonato è un ingrediente molto utilizzato nella pulizia domestica ecologica, ma quello che forse ignoravate è che è molto efficace anche per uso cosmetico.

L’azione abrasiva delicata svolta da questo ingrediente, infatti, fa sì che possa essere utilizzato come uno scrub naturale.

Mescolate, quindi, tre parti di bicarbonato con una parte di acqua fino ad ottenere un composto pastoso. Se lo preferite, aggiungete anche un cucchiaino di miele.

A questo punto, applicatelo sui piedi per un’esfoliazione profonda in grado di rimuovere le screpolature. Questo scrub può essere utilizzato anche per trattare i calli e i duroni sulle mani.

Scrub fondi di caffè

I fondi di caffè sono degli alleati preziosi per la bellezza della nostra pelle, in quanto sono considerati degli esfolianti naturali.

Tutto ciò che dovrete fare è mescolare la stessa quantità di fondi di caffè con un cucchiaio di olio d’oliva o olio di cocco.

Strofinate, poi, la pasta umida sulla pelle dei vostri piedi puliti e asciutti e risciacquate per bene.

Scrub ai fiocchi di avena

Contro i talloni secchi e screpolati, potete provare anche lo scrub ai fiocchi di avena.

Unite, quindi:

mezza tazza di fiocchi di avena

mezza tazza di zucchero di canna

8 cucchiai di olio di mandorle dolci

4 cucchiai di miele

6 gocce di olio essenziale di menta piperita

Applicate, poi, il composto così ottenuto direttamente sui piedi massaggiandoli con movimenti decisi e circolari.

Lasciate agire, dopodiché, risciacquate con acqua tiepida e voilà: piedi subito più morbidi!

Avvertenze

Ricordiamo di evitare l’utilizzo dei rimedi indicati in caso di allergie o ipersensibilità a uno o più prodotti indicati.

Consultare il medico in caso di gravidanza o allattamento. Valutare di affidarsi a chi è di competenza per problematiche legate ai piedi.

