Quando arriva il mese di Giugno, non stiamo più nella pelle! Perché è il mese dove si possono onorare le tradizioni più belle dell’anno. Se sei qui da molto tempo, ricorderai a quali tradizioni mi riferisco; se invece non le conosci, oggi vedremo insieme quali sono le tradizioni di Giugno.

Nel corso delle settimane, poi ci concerteremo sul singolo evento, in modo che non ce ne dimenticheremo e saremo pronti!

Olio di San Giovanni (o Iperico)

Se vi è capitato di notare nelle distese di campagna dei fiorellini gialli, potreste iniziare la raccolta dell’iperico per l’Olio di San Giovanni. Questo antico rimedio è noto per le sue proprietà cicatrizzanti e molto altro. Facendo una sintesi, si prepara così:

raccogliete l’iperico, nel giorno di San Giovanni, il 24 Giugno; mettete l’iperico appena raccolto in un vaso di vetro e copritelo con olio di oliva; lasciate macerare il tutto al sole per circa 40 giorni; Al termine, filtrate l’olio e conservatelo in un contenitore scuro.

C’è da fare una piccola precisazione: se il caldo intenso arriva prima del 24 Giugno, potrete tranquillamente raccogliere l’iperico prima della data prevista. Certo, è bello seguire la tradizione, ma se le temperature sono molto alte, a fine Giugno i fiori potrebbero essere secchi.

Acqua di San Giovanni

Altro rituale che non manca mai nella mia casa è la preparazione dell’acqua di San Giovanni. Si crede che questa acqua abbia proprietà purificatrici e rinvigorenti.

Ecco il procedimento da seguire:

riempite una brocca con acqua fresca di sorgente (se possibile);

aggiungete petali di rosa, fiori di camomilla, foglie di menta e qualche foglia di salvia;

fiori di camomilla, foglie di menta e qualche foglia di salvia; lasciate in infusione all’aperto durante la notte tra il 23 e il 24 Giugno ;

; il giorno seguente, usate l’acqua per lavarvi il viso al mattino.

Amo particolarmente fare l’acqua di San Giovanni, perché è un bel momento da vivere in famiglia. Anche la tradizione vuole una lista di fiori ben precisa, poco importa: potrete usare anche solo i petali di rosa (per esempio) se non avete altro.

Cos’è il Geranio di San Giovanni

Un altro simbolo che arricchisce le tradizioni di Giugno è il Geranio di San Giovanni. Questa pianta non solo è bellissima con i suoi fiori vivaci, ma si dice che abbia il potere di tenere lontano le energie negative. Vediamo insieme di che si tratta:

scegliete un geranio rosso , se ce l’avete già in casa (è importante che sia rosso);

, se ce l’avete già in casa (è importante che sia rosso); non tagliate il rametto, ma staccatelo in modo delicato con le mani dalla pianta madre ;

; schiacciate la base con un sasso , poi legatelo a un cordoncino;

, poi legatelo a un cordoncino; posizionatelo in un punto per voi importante della casa.

La tradizione vuole che il rametto continui a fiorire, grazie alla rugiada e alla notte di San Giovanni.

La barca di San Pietro

Finisco questa carrellata di tradizioni con la barca di San Pietro, un’usanza contadina che ricordo con affetto fin da bambina. La sera tra il 28 e il 29 Giugno, si prende l’albume dell’uovo e lo si lascia scivolare in una brocca d’acqua trasparente.

Durante la notte l’albume prenderà forma, e sembrerà una vera barca! E in base alla distensione delle sue vele, l’anno potrà essere propiziatorio o meno:

Grazie per aver condiviso con me questo viaggio attraverso le tradizioni di Giugno, che nel corso di questi giorni vedremo meglio nel dettaglio. Spero che possiate trovare ispirazione e gioia nel rivivere questi antichi riti nella vostra casa. Buon Giugno a tutti!