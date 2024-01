Tutti i trucchi naturali con la Cannella per la tua casa

Ah la cannella! Questa spezia, si sa, è nota proprio per il suo profumo inebriante e per il suo sapore dolce tale da essere usata spesso in cucina per rendere gustosi i dolci.

Sarete felici, però, di sapere che oltre allì ambito culinario, questo ingrediente vanta vari utilizzi!

A tal proposito, oggi vedremo insieme tutti i trucchi naturali con la cannella per la vostra casa!

Per allontanare le formiche

Se le formiche sono il vostro incubo perché ve le ritrovate spesso in casa, allora la cannella è il rimedio che fa per voi!

Il suo odore, infatti, molto piacevole per noi è mal tollerato da questi insetti e, perciò, aiuta a tenerli lontano dalla nostra casa soprattutto nel periodo estivo.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare l’acqua in un pentolino, metterlo sul fuoco e aggiungere poi 2 cucchiai di cannella.

Una volta ottenuto il vostro infuso alla cannella, vi basterà metterlo nelle zone della casa dove avete trovato le formiche e lasciare agire.

In alternativa, potete anche direttamente spargere la polvere di cannella sui punti dove sono concentrati questi insetti.

Per profumare

Come abbiamo già detto, la cannella è una spezia super profumata in grado di portare un buon odore negli ambienti.

Per questo, ora vedremo insieme come realizzare un profumatore naturale! Vi suggeriamo di aggiungere un po’ di polvere di questa spezia nell’umidificatore della stufa o del termosifone durante l’inverno in modo da profumare la casa sfruttando il calore.

Un altro rimedio molto efficace consiste nel mettere 1 cucchiaino di cannella in 1 tazza in cucina e aggiungere l’acqua molto calda. Noterete che dopo un po’ la vostra cucina sarà super profumata!

Come antitarme naturale

Oltre alle formiche, anche le tarme da armadio detestano l’odore inebriante della cannella. Quindi, perché non usarla per realizzare un antitarme naturale?

Capita spesso, infatti, di trovare delle tarme nei cassetti e nell’armadio che finiscono per cibarsi dei nostri maglioni e provocare dei fastidiosi buchetti.

Per risolvere questo problema, quindi, vi suggeriamo di riempire un sacchetto con della cannella e aggiungere, poi, anche qualche foglia di alloro spezzettata in modo da aumentare l’efficacia.

A questo punto, mettete il sacchetto nei mobili e nei cassetti e…addio tarme!

Per il pot-pourri

Se volete profumare la vostra casa e al contempo abbellirla, allora è il caso di preparare un bel pot pourri, in grado di decorare il vostro tavolo o qualsiasi altra superficie!

Per preparare questo pot pourri, dovrete versare in un piattino petali di rose, fiori delicati, erbe aromatiche e bucce di agrumi essiccate.

Dopodiché, aggiungete un pizzico di cannella per profumare maggiormente il tutto. A questo punto, iniziate a pestare il tutto con mortaio e pestello in modo che gli odori possano ben amalgamarsi.

Infine, mettete questo piattino al centro del tavolo o nei punti della casa che volete abbellire e profumare.

Per liberare il naso chiuso

Infine, vediamo come utilizzare la cannella per liberare il naso congestionato in modo naturale senza ricorrere ai farmaci.

La cannella, infatti, sembra avere questa proprietà!

Dovrete semplicemente riempire un pentolino con acqua e aggiungere, poi, 1 bastoncino di cannella, il succo di mezzo limone e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio.

A questo punto, portate il pentolino ad ebollizione e spegnete. Infine, procedete facendo i suffumigi, ovvero respirando il vapore dalla pentola ed ecco che il vostro naso sarà libero!

Trucchetti con la cannella

E a tal proposito, vediamo insieme un video per scoprire 3 trucchetti con la cannella in casa!