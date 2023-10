La cannella è una spezia che vanta un aroma intenso e dolce e, per questo, viene utilizzata spesso in cucina per insaporire i cibi o le bevande.

Oltre, però, nell’ambito culinario, questo ingrediente può essere una manna dal cielo anche in casa per renderla profumata in maniera naturale.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come usare la cannella per profumare la casa d’autunno!

Nel pot-pourri

Innanzitutto, vediamo insieme come utilizzare la cannella nel pot pourri, ovvero una composizione realizzata da petali di fiori secchi e da spezie in modo da abbellire e profumare l’ambiente.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere in un piattino o in una ciotola dei petali di fiori essiccati e aggiungere, poi, un po’ di cannella in polvere (o anche le stecche) in modo da intensificare il profumo.

Vi basterà veramente un pizzico per avere un aroma super piacevole.

Nell’umidificatore

Poiché le giornate stanno diventano sempre più fresche, vediamo anche come utilizzare la cannella nell’umidificatore della stufa e del termosifone.

Questi, infatti, non solo hanno la capacità di non rendere l’aria troppo secca, ma possono essere anche sfruttati per emanare un profumo inebriante per tutta la casa.

Versate, quindi, un po’ di acqua nell’umidificatore del termosifone, dopodiché inserite al suo interno un bastoncino di cannella o 2/3 cucchiai di cannella in polvere.

Ovviamente, affinché questo rimedio sia sempre efficace, vi suggeriamo di ripetere il metodo ogni volta che cambiate l’acqua.

Nei sacchetti per armadi

La cannella può essere utilizzata in casa anche per profumare gli armadi e i cassetti mediante dei sacchetti!

Dovrete, quindi, inserire 3 cucchiai di cannella in polvere in un sacchetto traspirante a maglie strette e metterlo, poi, negli angoli degli armadi o del cassetto.

Come se non bastasse, questo rimedio sarà in grado anche di fungere da antitarme naturale .

Nell’infuso con l’arancia

Se volete ottenere un profumo autunnale esplosivo, vi suggeriamo di fondere la cannella con un altro ingrediente da dispensa molto in voga durante questa stagione: l’arancia.

Tagliate, quindi, un’arancia a fette e aggiungetele in un pentolino contenente acqua, dopodiché versate anche un po’ di succo di arancia e una puntina di cannella.

A questo punto, mettete il pentolino sul fuoco, portate ad ebollizione e spegnete il fuoco quando la miscela avrà raggiunto il profumo che desiderate.

Nell’aspirapolvere

Infine, vediamo come utilizzare la cannella per portare un profumo autunnale nelle nostre case mentre spolveriamo anche i pavimenti!

In questo caso, dovrete riempire metà cucchiaio con la cannella in polvere, versarla sul pavimento e farla, poi, aspirare dall’aspirapolvere.

Poi, avviate l’elettrodomestico, passatelo per tutta la casa e… che profumo!

N.B Vi ricordiamo di non esagerare con le quantità perché l’odore forte potrebbe disturbare.

A tal proposito, ecco per voi un video con per vedere come profumare casa con l’aspirapolvere!