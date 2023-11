Qual è l’umidità ideale in casa e come ridurla in modo naturale

Sapere quale sia il grado giusto di umidità è un aspetto fondamentale per il comfort e la salute della tua casa.

Spesso trascurato, il livello di umidità in casa può avere un impatto significativo sulla qualità dell’aria, la conservazione dei mobili e persino sulla salute.

Dal momento che è molto importante, oggi scoprirai insieme a me qual è il grado ideale di umidità in casa e come puoi ridurla in modo naturale, evitando l’uso di dispositivi elettrici o chimici.

Qual è il grado giusto di umidità?

Il grado giusto di umidità in casa può variare molto in base alle condizioni costruttive della casa e a dove si vive.

Generalmente, si raccomanda di mantenere un livello di umidità relativa tra il 30% e il 50%. Questo intervallo offre un equilibrio tra aria secca e aria troppo umida.

Un’umidità troppo bassa può causare secchezza nell’ambiente e non è ideale per la salute, mentre un’umidità eccessiva può favorire la crescita di muffa e acari. Monitora il livello di umidità con un igrometro per trovare il punto ideale per la tua casa.

Passaggio d’aria

Per ridurre l’umidità in modo naturale, puoi adottare alcune pratiche semplici, ma molto efficaci.

Una delle strategie più comuni è favoreggiare il passaggio d’aria all’interno della casa. Pertanto, apri finestre e porte per far circolare l’aria e consentire all’umidità in eccesso di fuoriuscire.

Inoltre, l’uso di ventilatori portatili o a muro può contribuire a migliorare la circolazione dell’aria.

Piante assorbi-umidità

Oltre ai tanti benefici che il mondo vegetale porta all’interno del mondo e, in maniera microscopica, in casa, le piante possono svolgere un ruolo fondamentale anche per equilibrare lo stato di umidità in una casa.

Alcune piante, come il cactus o la sansevieria, sono in grado di assorbire l’umidità in eccesso attraverso la traspirazione. Posizionali in stanze più umide per aiutare a regolare l’ambiente.

Inoltre, dal momento che possono stare ovunque, saranno ideali anche per decorare la casa, dandole un tocco unico e naturale.

Deumidificatori fatti in casa

Ad oggi esistono dei macchinari appositi per assorbire l’umidità in casa e mantenere una situazione costante.

Non tutti, però, possiedono questi dispositivi, ma non è un problema! Puoi creare deumidificatori naturali fatti in casa per assorbire l’umidità in eccesso.

Ad esempio, puoi riempire sacchetti di tela con bicarbonato di sodio o sale grosso, entrambi agenti naturali per assorbire l’umidità. Posizionali in armadi, cassetti o stanze umide e cambiali periodicamente quando vedi che stanno diventando liquidi.

Un altro trucchetto molto interessante ed efficace da usare è il riso, ancora più potente contro le temperature umide che spesso attanagliano l’ambiente.

Per avere anche un buon profumo, puoi aggiungere delle gocce di olio essenziale a tuo piacimento e mescolarlo all’ingrediente che usi per ridurre l’umidità.

Controlla le perdite d’acqua

Un ultimo problema che bisogna tenere sotto controllo in casa, sempre riferendoci all’umidità, è controllare le perdite d’acqua.

Queste possono contribuire in modo significativo all’umidità in eccesso, quindi assicurati che non ci siano perdite da tubature o rubinetti, e controlla periodicamente il tetto per evitare infiltrazioni d’acqua.

Risolvere i problemi di umidità alla radice è un passo essenziale per mantenere l’ambiente secco e salubre.

Trucco della Bottiglia (VIDEO)

Il trucco della bottiglia è molto interessante per assorbire al meglio l’umidità e ti dirò come si fa in questo video: