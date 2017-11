addobbi-natalizi-fatti-a-mano

1.607 visite

Il Natale con la sua atmosfera cristiana e magica apre le porte alla creatività. La ricerca degli ultimi addobbi, dei colori moda, delle tendenze e idee per l’albero di Natale di quest’anno impazza ogni giorno. ù

E tu hai già scelto il colore dl tuo abete? Decorazioni e addobbi? Tante persone amano personalizzare l’oggettistica di Natale e creare con le proprie mani tutto ciò che richiama la nascita di Gesù.

Oltre al tradizionale presepe (immancabile con la sua capanna e i re magi), ecco come realizzare decorazioni must per questo Natale 2017, esclusivamente a mano e fatti in casa. Segui i nostri consigli e realizza decorazioni, ghirlande e tanto altro fai-da-te.





Addobbi natalizi fai-da-te

Tra i lati positivi del Natale c’è la possibilità del creare “a mano”, scegliere oggetti, soggetti e colori secondo i propri desideri e realizzarli con la collaborazione di amici, familiari e bambini. Prima di partire con la creazione fate un programma mentale di:

cosa volete realizzare

il materiale che volete utilizzare

lo stile preferito

i colori con cui volete realizzare addobbi e decorazioni per l’ambiente

Piccoli alberi di Natale

Invece del solito abete grande che occupa molto spazio potete optare e realizzare piccoli abeti oppure potete aggiungerli al tradizionale abete gigante e indirizzare i piccoli in camerette dei bambini o nello studio su scrivanie o mensole, oppure appesi al muro o alla porta.

Come realizzarli? Per realizzare piccoli abeti vi occorreranno:

rami di abete finto

bastoncini di cannella

spago

bottoni colorati

colla a caldo

Ritagliate delle strisce dai rametti di abete (di lunghezza diversa) e applicateli con la colla a caldo in modo orizzontale sul bastoncino di cannella. Incollate sopra i bottoni e lo spago all’estremità per appendere la decorazione in casa (pareti o altro). L’addobbo vi darà l’idea di albero decorativo stilizzato.

Albero a parete

Stanchi del solito Albero di Natale? Realizzatene uno alternativo e originale. Ecco cosa fare:

ritagliare una sagoma di albero da cartoncini e incollatela sulle pareti

incollate sopra palline oppure in modo originale vecchie foto della vostra vita

oppure in modo originale vecchie foto della vostra vita spolverate di glitter per un effetto glamour

In alternativa potete “piantare” la sagoma di cartone a forma di albero in una pianta e addobbarla con ciò che desiderate( palline, foto, pigne, giochi etc).

Palline di polistirolo

Negli ultimi anni vanno molto di moda le palline di polistirolo, in genere si vendono bianche pronte per essere decorate come si desidera. Acquistate una scatola di palline e date sfogo alla fantasia. Potete coprirle di spago colorato utilizzando la colla vinicola, oppure inserire spilli monocolore o bicolore (in sintonia con i colori dell’arredamento).

Per appendere la pallina basta prendere le due estremità dello spago e fissarle sul polistirolo con un chiodino oppure con lo stesso spillo.

Lampadine glitterate

Quest’anno vanno di moda strass e glitter, se amate gli effetti decisi e scintillanti osate con addobbi e decorazioni “shock”. Prendete delle vecchie lampadine inutilizzate e cospargetele di colla vinicola, a questo punto con un pennello ricopritele di glitter, strass o altro.

Con un filo di spago create un laccetto per appenderle all’albero o alle pareti.

Fiocchetti

Il fiocco è una decorazione che è sempre stata apprezzata sull’albero di Natale al posto delle classiche palline. Potete comprare rotoli di nastro del colore che amate o abbinarne in più e realizzate fiocchi direttamente sui rami dell’abete.

Potete realizzare anche ghirlande con i fiocchi o utilizzarli per decorare direttamente una parete dando la forma che desiderate. Un esempio: realizzate tanti fiocchetti e appendeteli a una parete magari con la scritta BUON NATALE! E ancora addobbi con gomitoli di lana, ombrelli che fungono da ghirlanda arricchiti di decorazioni natalizie e appesi alla porta. Il Natale apre alla fantasia, alle idee, alla creatività. Osate e relaizzate la vostra moda dell’albero.