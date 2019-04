3 visite

L’iperico – o Hypericum perforatum – è una pianta officinale perenne sempreverde nota ai più con il nome di erba di San Giovanni e appartiene alla famiglia delle Clusiaceae.

Le origini del suo nome sono state a lungo dibattute. In principio si pensava discendesse dal greco ὑπέρ (sopra) e εἰκών (immagine o icona) in quanto era usanza comune appendere l’iperico sopra le immagini sacre per tenere lontani gli spiriti maligni.

Successivamente, al suo nome è stato attribuito un nuovo significato: ipò ereíkē, che vuol dire “sotto l’Erica”. Il suo appellativo più famoso – erba di San Giovanni – è invece legato alla sua fioritura, che culmina il 24 giugno, proprio il giorno in cui si festeggia San Giovanni.

Proprietà dell’iperico

Le proprietà dell’iperico sono famose fin dall’antichità e sono sempre state largamente utilizzate nella medicina popolare. Ma da cosa dipendono i benefici che si possono ottenere da questa pianta?

E’ in particolare il fitocomplesso di flavonoidi a determinarne le proprietà, di cui l’ipericina, la quercetina, la rutina e l’iperoside.

L’ipericina, in particolare permette di inibire i due enzimi responsabili della disattivazione di mediatori del sistema nervoso centrale, le cosiddette ammine celebrali – serotonina e dopamina – e favorisce la secrezione notturna della melatonina, ormone importantissimo per il sonno.





Le sue straordinarie proprietà rendono l’iperico una pianta dai molteplici impieghi e un rimedio naturale tra i più efficaci per diversi disturbi:

Rimedi naturali per depressione e ansia

La sua proprietà più importante e nota riguarda la cura di depressione e ansia: c’è da dire che per le forme depressive più gravi l’iperico non è molto efficace e in quei casi c’è necessità di rivolgersi ad uno psichiatra che saprà indicare la terapia più adatta all’esigenza.

Ma vi sono anche stati più lievi che possono dipendere da conflitti interiori della persona e in questo caso i sintomi che si manifestano sono più trattabili – perché riconoscibili – e possono essere curati anche con un rimedio fitoterapico efficace come risulta essere questa pianta officinale.

L’azione antidepressiva naturale dell’erba di San Giovanni è, come accennato prima, legata all’aumento dei livelli di seratonina e alla produzione di melatonina.

Questo processo aiuta quindi a combattere gli sbalzi d’umore e l’insonnia – disturbi legati, nella maggior parte dei casi, ad un lieve stato depressivo.

L’iperico, quindi, ha un’azione sedativa completamente naturale e può rappresentare un rimedio utilissimo nei periodi in cui si è sottoposti ad un forte stress psico-fisico, quando si soffre di malumore cronico o si hanno frequenti attacchi di ansia.

Inoltre, siccome agisce in particolare sull’umore, garantendo uno stato d’animo sempre positivo, l’iperico è anche consigliato come sostegno nel caso in cui si decida di smettere di fumare.

Come preparare l’infuso di iperico

Prima di usare l’iperico consultare il proprio medico curante!

Per ottenere l’efficacia sedativa e antidepressiva, si può preparare un infuso servendosi delle foglie e dei fiori di iperico: ne bastano 2 cucchiaini da lasciare in infusione in 150 ml di acqua bollente per circa 5 o 10 minuti. Il composto ottenuto va poi filtrato e può essere bevuto al mattino e alla sera, per diverse settimane.

Sapevi che anche la griffonia è un antidepressivo naturale?

Altri usi nella medicina popolare

Ma non è finita qui! L’erba di San Giovanni è molto famosa e utilizzata nella medicina popolare anche come rimedio per molti altri disturbi, grazie alla sua attività balsamica, antibatterica, antiflogistica e anticatarrale:

essendo un efficace antinfiammatorio , può aiutare contro l’infiammazione dei bronchi e quindi come rimedio per la tosse (guarda come fare le caramelle in casa per la tosse!)

, può aiutare contro l’infiammazione dei bronchi e quindi come rimedio per la (guarda come fare le caramelle in casa per la tosse!) la sua azione antinfiammatoria lo rende perfetto anche per la cura di infiammazioni uro-genitali , come la cistite (come curare la cistite in modo naturale?)

, come la (come curare la cistite in modo naturale?) aiuta a trovare sollievo anche dalla gastrite e dall’ ulcera gastrica .

e dall’ . la sua versione più gettonata – l’olio d’iperico – è un valido rimedio esterno per il trattamento di ustioni, ferite, cicatrici, smagliature e psoriasi , grazie alle sue proprietà cicatrizzanti ed emollienti.

, grazie alle sue l’olio di iperico può essere anche massaggiato sul perineo per favorirne la guarigione dopo il parto.

per favorirne la guarigione dopo il parto. stimola la rigenerazione cellulare e quindi è un ottimo anti-age.

Controindicazioni dell’iperico

L’iperico – come dimostrato da diversi studi scientifici al riguardo – è considerata una pianta officinale sicura. Tuttavia, sembra che aumenti la fotosensibilità e quindi è consigliato di evitare l’esposizione ai raggi solari e UV durante il periodo di trattamento con l’iperico.

Inoltre, l’iperico diminuisce gli effetti anticoagulanti, come quelli presenti in alcuni farmaci somministrati dopo i trapianti per evitare il rigetto degli organi. Inoltre, aumenta l’azione degli antidepressivi sintetici e riduce gli effetti dei contraccettivi orali.

Si consiglia, inoltre, di sospendere l’utilizzo dell’iperico almeno 5 giorni prima di un intervento chirurgico.