Maschere fai da te al caffè per un viso super tonico!

La caffeina, se consumata con moderazione e senza esagerare, è un ingrediente che può avere effetti ben positivi per il nostro organismo: favorisce la digestione, stimola il sistema nervoso, previene le malattie cardiovascolari e quelle del fegato.

I benefici interni, insomma, si possono notare. Ma il caffè è anche un ottimo alleato della nostra bellezza e aiuta pelle e capelli ad avere un aspetto sano e giovane.

Il caffè: amico della bellezza

Innanzitutto, il caffè è un grande antiossidante e ha un effetto anti-age naturale per la nostra pelle. Inoltre, è idratante, funziona da anticellulite perché è in grado di stimolare il flusso sanguigno e la circolazione e ad eliminare l’acqua in eccesso presente nel nostro corpo, è detergente, rassodante e ha un buon potere esfoliante (infatti, con il caffè è possibile realizzare degli scrub fai da te dai diversi benefici).

Se utilizzato come ingrediente base nelle maschere per il viso fai da te, il caffè garantisce una pelle luminosa, tonica ed elastica, dall’aspetto idratato e morbido. Con pochi passi possiamo ottenere, quindi, una coccola da SPA, ma economica, divertente e semplice da realizzare.

Maschera viso fai da te al caffè, olio e miele

Date le proprietà estremamente nutritive dell’olio e del miele (quali sono gli usi del miele che ci rendono più belle? Scoprilo qui), con questa maschera si ritroverà una pelle vellutata e morbida, ma soprattutto libera da impurità superficiali.

Occorre semplicemente mischiare in una ciotola 1 cucchiaino di fondi di caffè, 1 cucchiaino di miele e 1 cucchiaino di olio di mandorle dolci o – in alternativo – olio d’oliva.

Il composto va applicato sul viso massaggiando con movimenti circolari in modo da realizzare un delicato peeling, e poi deve essere lasciato in posa per 10-15 minuti. La maschera può essere risciacquata con acqua tiepida.

Maschera viso fai da te caffè e limone

Anche il limone – come il caffè – è un potente antiossidante e purificante che garantisce una pelle pulita e luminosa, priva di impurità e detersa a fondo.

Per realizzare questa maschera fai da te, basta unire 1 cucchiaio e mezzo di caffè macinato, 1 cucchiaino di succo di limone e 1 cucchiaio di olio EVO o di olio di semi di lino.

Il composto si deve stendere sul viso struccato e pulito e va lasciato agire per 10 minuti prima di essere risciacquato, facendo attenzione ad eliminare ogni residuo.

Maschera viso fai da te caffè, cannella e olio di cocco

L’olio di cocco è un olio cosmetico dai benefici straordinari: riduce le infiammazioni, previene le infezioni e combatte i radicali liberi, oltre ad essere ricco di sostanze nutritive. Può essere adoperato anche per realizzare un trattamento notturno per la pelle (che trovi qui) che può rivelarsi un vero toccasana.

Questa maschera agisce anche come uno scrub delicato per il viso e si può realizzare unendo 1/2 tazza di caffè in polvere a 1/4 di tazza di olio di cocco scaldato, 100 gr di zucchero e 1 cucchiaino di cannella in polvere.

Dopo aver mescolato bene gli ingredienti con un cucchiaino di legno, applicare la maschera sul viso con movimenti circolari, evitando il contorno occhi. Il composto deve essere lasciato in posa per 20 minuti e risciacquato con acqua tiepida.

Maschera viso fai da te caffè e albumi

Per un effetto energizzante e nutriente, la maschera fai da te perfetta e quella a base di albume d’uovo e caffè. Riesce a conferire immediatamente un aspetto riposato e idratato ad una pelle che appare stanca e secca, grazie all’azione combinata di questi due ingredienti speciali.

Innanzitutto, occorre unire 1 fondo di caffè della moka a 2 albumi d’uovo montati a neve. Il composto deve essere applicato sulla pelle pulita e lasciato agire per circa 10 minuti, per poi essere risciacquato con acqua tiepida.

Questa maschera può essere applicata anche sui capelli, per rinforzarli e donar loro luminosità e riflessi.

Maschera anti-occhiaie fai da te al caffè

Può capitare che ci si svegli al mattino con un contorno occhi dall’aspetto ingrigito e stanco, soprattutto se abbiamo trascorso una notte insonne o se affrontiamo un periodo particolarmente stressante.

Il caffè, in questo caso, oltre ad essere bevuto, può rivelarsi un trattamento di bellezza efficace per attenuare i segni della stanchezza e donare al volto uno sguardo fresco e luminoso.

Unendo i fondi di caffè lasciati raffreddare ad 1 cucchiaino di olio di cocco, il composto può essere applicato sul contorno occhi per stimolare il microcircolo e liberarsi delle fastidiosissime occhiaie. Va lasciato in posa per 10 minuti e risciacquato.