Pelle rinata con lo scrub a base di caffé

Molte persone amano il caffè e lo considerano il carburante per iniziare la giornata pieni di energia. A partire dall’aroma, esso pare essere un ingrediente di cui è difficile fare a meno. Nonostante i suoi detrattori siano molti, è scientificamente provato che assumere la giusta quantità di caffè al giorno comporta notevoli benefici all’organismo.

Ad esempio, stimola il sistema nervoso a funzionare meglio, mantiene in salute il fegato, aiuta a combattere la battaglia contro i chili di troppo e previene le malattie cardiovascolari. Oltre alla classica bevanda, esistono poi numerosi prodotti a base di caffè: dalle candele, ai saponi, fino ai trattamenti di bellezza.

Questo ingrediente possiede infatti numerose caratteristiche in grado di aiutare a contrastare alcune condizioni della pelle. Prima fra tutte: la cellulite.

È possibile abbinare all’efficacia del caffè, la delicatezza dell’estratto di nocciola per preparare uno scrub che ridarà nuova vita alla pelle. Vediamo come.

Idratazione, tonicità e esfoliazione

Il caffè è un ottimo esfoliante naturale da aggiungere ai vostri scrub fai da te. Lavora efficacemente per levigare e rendere la pelle luminosa. Esso può essere utilizzato inoltre come valido trattamento per combattere gli inestetismi della cellulite.

La caffeina – un potente stimolante – contenuta al suo interno, infatti, stimola la dilatazione delle arterie, mentre il massaggio esfoliante che è in grado di compiere il caffè macinato migliora la circolazione sanguigna, tonifica l’epidermide e rende l’effetto a buccia d’arancia, causato dalla cellulite, meno evidente.





In più, il caffè contiene numerosi antiossidanti che contrastano l’azione dannosa dei radicali liberi e stimolano la produzione di collagene; ciò è dovuto alla presenza di flavonoidi, utilissimi nel combattere il prematuro invecchiamento delle cellule responsabile della comparsa dei primi segni del tempo.

Oltre ad essi, il caffè ha al suo interno: riboflavine, vitamina B5, manganese, potassio e magnesio. Tutte sostanze che fanno bene alla pelle.

Scrub naturale al caffè e nocciola

Ingredienti

½ bicchiere di zucchero

½ bicchiere di caffè macinato

1 cucchiaino di estratto di caffè

1 cucchiaino di estratto di nocciola

½ bicchiere di olio di mandorle dolci

1 cucchiaino di estratto di cacao (opzionale)

In una ciotola abbastanza capiente, mescolate lo zucchero con il caffè macinato. Continuate finché i due ingredienti non saranno perfettamente amalgamati. Aggiungete gli estratti di caffè e nocciola (e cacao, se desiderate) e mescolate di nuovo.

Lentamente, versate ora l’olio di mandorle dolci, continuando a girare il composto fino a che non avrà raggiunto la consistenza desiderata. Lo scrub può essere conservato per 30 giorni in un contenitore ben chiuso e riposto in un luogo fresco e asciutto.

L’olio di mandorle dolci riesce ad amalgamare in modo ottimale tutti gli ingredienti di questo scrub e a rendere la pelle veramente liscia. Esso riduce inoltre rossori e lenisce le piccole lesioni dell’epidermide. L’estratto di nocciola, oltre a donare un aroma dolce e caldo al composto, è conosciuto per migliorare la salute e l’aspetto dei pori della pelle.

Questo esfoliante è abbastanza abrasivo, per questo se ne consiglia l’utilizzo esclusivamente su cosce, glutei, mani e piedi.

Modo di applicazione

Prendete una piccola quantità di prodotto (circa 1 cucchiaio da cucina) e massaggiate delicatamente con movimenti circolari sulla zona da trattare. Dopo qualche minuto, risciacquate con della semplice acqua tiepida. Tamponate bene con un asciugamano fino a completa asciugatura.

Non solo renderà la pelle decisamente più liscia e tonica, ma anche piacevolmente profumata grazie all’aroma di nocciola e caffè che persisterà per molto tempo anche dopo l’applicazione. Non limitatevi a gustarne solo il sapore, ma inserite il caffè nella vostra routine di bellezza. I risultati saranno evidenti e rapidi e presto vi accorgerete che non potrete più farne a meno.