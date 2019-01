I benefici naturali del Tea Tree Oil!

13.733 visite

Oggigiorno si sente molto parlare di Tea Tree Oil, l’olio dai mille usi e dalle molteplici proprietà che è diventato tra i più acquistati e utilizzati degli ultimi anni, ma non tutti sanno che è davvero un olio dagli utilizzi più disparati.

Innanzitutto, occorre dire che il Tea Tree Oil è l’olio essenziale ricavato dalle foglie della Melaleuca alternifolia, pianta australiana conosciuta anche come albero del tè (per l’appunto tea tree).

Gli aborigeni australiani furono, infatti, i primi a scoprire le meraviglie di questa pianta australiana, da cui ricavavano questo profumato olio essenziale, utilizzato più che altro per preparare un infuso rinfrescante dalle proprietà curative e antisettiche.

Il tea tree oil ha un odore molto forte e non sempre apprezzato ed è per questo che spesso si combina ad essenze più delicate come rosa, lavanda o il limone; come molti oli può essere usato in aromaterapia, massaggiato direttamente sulla parte interessata, diluito per effettuare sciacqui o per essere inalato.

Con il tempo, sono stati scoperti tutti i benefici che si possono ricavare dal Tea Tree Oil, che può essere assunto puro o diluito in liquidi e creme.

La scelta dipende molto dalla zona da trattare: in generale, è bene diluirlo per le zone delicate come le mucose o quando va applicato sulla pelle per evitare irritazioni, invece si può usare puro – ad esempio – sulle unghie colpite da micosi.

Ma vediamo quali sono gli usi più importanti di quest’olio essenziale

Per la cura di acne, brufoli e pelle impura

Antinfiammatorio e purificante, il tea tree oil è particolarmente indicato e utilizzato per la bellezza della pelle colpita da acne e brufoli. E’ ottimo per il trattamento di pelli impure, grazie alla sua azione decongestionante, dermopurificante e riequilibrante. Basta diluire 2 o 3 gocce di olio in un detergente specifico per la cura dell’acne (ad esempio, al cetriolo) o in un detergente con base neutra, amalgamare il tutto e distribuirlo sulla pelle.

Grazie alla sua azione antisettica, antimicotica e antibiotica trova largo uso anche in casi di infezioni diffuse come herpes, candida, verruche ma anche per disinfettare piccole ferite.

Il tea tree oil può essere usato anche per effettuare degli sciacqui (4-5 gocce in un bicchiere d’acqua) in casi di infezione della mucosa orale (stomatite, afte) e lavande in caso di candida e altre infezioni vaginali (esistono anche ovuli a base di tea tree oil).

Per la cura di micosi delle unghie

Uno dei pochi casi in cui il Tea Tree Oil può essere utilizzato puro è quando le unghie sono colpite da micosi ; in questo caso, l’olio può essere applicato senza diluirlo per permettergli di penetrare in profondità.

Basta lasciar cadere 2-3 gocce direttamente sull’unghia con il contagocce e massaggiare fino al completo assorbimento, anche un paio di volte al giorno. I risultati sono più o meno rapidi in base alla gravità dell’infezione.

Per il raffreddore

In caso di raffreddore, riniti e mal di gola 10-15 gocce di tea tree oil possono essere diluite in acqua calda per effettuare dei suffumigi o semplicemente aggiunte ad un bagno caldo per inalare i vapori e liberare e disinfettare le vie respiratorie.

Per infiammazioni e infezioni

Il Tea Tree Oil è perfetto per la cura di infiammazioni e infezioni del genitali, come la candida, ma anche del cavo orale quindi ulcerazioni delle gengive, ascessi e afte.

Può essere aggiunta una goccia di questo olio essenziale in un gel a base di aloe vera, per poi massaggiarlo sulla zona interessata. Inoltre, si possono aggiungere 2 gocce di olio anche nel detergente intimo, per la cura delle infezioni urogenitali.

Altri usi di bellezza e benessere

frizionato direttamente sul cuoio capelluto o mescolato allo shampoo contrasta capelli grassi, forfora e pidocchi.

applicato con un batuffolo o un bastoncino cotonato o direttamente sulla pelle, contrasta acne e brufoli o può essere lenitivo e antifiammatorio in caso di punture di insetti ed herpes.

o direttamente sulla pelle, contrasta acne e brufoli o può essere lenitivo e antifiammatorio in caso di punture di insetti ed herpes. si può realizzare, inoltre, un unguento balsamico per cura della tosse, delle labbra spaccate e, di nuovo, dell’herpes, mischiando 50 ml di burro di karité e 15 gocce di tea tree oil.

si può utilizzare in caso di eritema solare o irritazioni da pannolino.

unito alla calendula è un ottimo dopobarba naturale.

Quanto costa un flacone di Tea Tree Oil?

Il prezzo di un flaconcino di tea tree oil da 10 ml è mediamente di 10 euro (se vuoi puoi comprarlo anche on line) ed essendo efficace anche usando poche gocce una confezione (deve essere sempre munita di contagocce) può durare anche a lungo se conservata, come tutti gli oli essenziali, a riparo dalla luce.