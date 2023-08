Tutte noi aspettiamo con ansia l’arrivo delle vacanze per rilassarci finalmente e per distaccarci da tutti gli impegni e i doveri annuali.

Prima ancora di partire, però, sarebbe bene fare un ultimo sforzo e sistemare la casa al meglio in modo da non sentirvi, poi, appesantite dalle cose da fare al rientro.

Per questo, oggi vedremo insieme 6 cose da fare in casa da non dimenticare prima di partire per le vacanze!

Effettuare una pulizia generale

La prima cosa da fare, per quanto potrebbe essere noiosa, è accertarsi di partire avendo la casa pulita a fondo e in modo da non ritrovarvi cattivi odori o insetti al rientro.

Per questo, vi suggeriamo di pulire in particolar modo la cucina e il bagno, ovvero il piano cottura, il wc e i sanitari sporchi. Nel compiere quest’operazione sarebbe bene anche cercare di fare ordine per non ritrovare caos quando al disordine già in giro si aggiungerà la mole di capi tolti dalla valigia quando tornerete a casa

Vi raccomandiamo, inoltre, anche di lavare le stoviglie utilizzate poco prima della partenza e di non lasciarle sporche nel lavello per evitare la proliferazione di batteri o di cattivi odori. Per quanto riguarda il bagno, una particolare attenzione deve essere data agli scarichi che potrebbero provocare cattivi odori ma anche un’invasione delle blatte. Perciò, tappateli tutti e controllate anche che non siano otturati.

Staccare gli elettrodomestici

Per quanto possa sembrare scontato questo consiglio, in realtà non lo è in quanto permette sia di evitare rotture e malfunzionamenti sia un risparmio in termini economici. Parliamo dell’atto di staccare le prese di corrente degli elettrodomestici, quali il frigorifero, il freezer ma anche la lavatrice così da evitare guasti tecnici dovuti ai temporali estivi.

Vi suggeriamo, quindi, di svuotare innanzitutto il frigorifero e il freezer e di pulirli, poi, con una miscela composta da 1 cucchiaio di bicarbonato e 500 ml di acqua.

Dopodiché, fateli asciugare accuratamente e lasciate gli sportelli aperti per evitare la formazione di cattivi odori. Per non ritrovarvi la puzza nel frigorifero, inoltre, potreste anche riporre al suo interno una ciotola contenente caffè o bicarbonato, ingredienti in grado di neutralizzare i cattivi odori!

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come pulire a fondo il frigorifero!

Sistemare le dispense

Nelle dispense, si sa, siamo solite conservare gli alimenti da preparare poi per cena o per pranzo. Quando non consumati, però, questi potrebbero scadere o attirare tanti insetti.

Per questo, prima delle vacanze, vi suggeriamo di sistemare le dispense, cercando di consumare tutti i cibi prossimi alla scadenza o quelli già aperti.

Nel fare questo, ricordatevi però che potete tranquillamente lasciare gli alimenti che si conservano bene come la pasta e il riso, accertandovi sempre di richiudere bene le confezioni in modo da non attirare farfalline da dispensa o formiche.

Portare fuori la spazzatura

Prima di partire, non dimenticate di portare fuori la spazzatura. Potreste, infatti, dimenticarla in casa o non gettarla via perché “poca” in quanto prodotta nelle ore prima di partire.

Eppure, vi suggeriamo di portarla fuori anche se il sacchetto e la pattumiera sono quasi vuote. Inoltre, sarebbe bene buttarla via comunque anche se si tratta di vetro, carta e plastica.

Per scongiurare il rischio di cattivi odori, inoltre, è raccomandabile lavare anche le pattumiere e lasciare sul fondo due cucchiai di bicarbonato dopo averle fatte asciugare bene così da non favorire la formazione di cattivi odori.

Portare le piante fuori

Prima di lasciare casa per qualche giorno o settimana, dovrete prendervi anche cura delle vostre piante da appartamento, portandole fuori. Questo consiglio riguarda in particolar modo le piante che necessitano di molta luce che potrebbero “morire” dentro a causa della mancanza di luce dovuta alle finestre sempre chiuse.

Altrettanto importante è annaffiarle di tanto in tanto per trovarle rigogliose al ritorno: perciò, chiedete a un vicino o a un familiare di fare visita alle vostre piante appena possono!

Controllare le perdite di acqua o gas

Infine, ricordatevi che è importante anche controllare una serie di cose, quali eventuali perdite di gas e di acqua dai rubinetti perché potreste ritrovarvi calcare e muffa al ritorno o, anche, la casa allagata.

Prendetevi, quindi, il giusto tempo per controllare tutti i rubinetti, sia della cucina che del bagno e accertatevi sempre che l’impianto del gas sia chiuso.

Infine, chiudete tutte le finestre e porte e…buone vacanze!