Quando le vacanze sono alle porte lasciare la casa per tanti giorni incustodita è sia un piacere in vista del relax, ma allo stesso tempo non mancano varie preoccupazioni!

Una di queste riguarda gli elettrodomestici ed in particolare il frigo, dato che all’interno ci sono gli alimenti e non si sa mai quali sorprese si possono trovare al ritorno.

Proprio per questo oggi vedremo insieme alcuni ingredienti che potete mettere nel frigorifero prima di partire per evitare di avere cattivi odori!

Attenzione! Prima di procedere con i vari metodi, è sempre bene controllare le scadenze e lo stato degli alimenti presenti nel frigo.

Sapone di Marsiglia

Il primo ingrediente che vi posso consigliare da mettere all’interno del frigo è senza dubbio il sapone di Marsiglia!

Quest’elemento non solo tratterrà l’elettrodomestico dal generare cattivi odori, ma conferirà anche un profumo fantastico!

Non dovrete far altro che tagliare delle scaglie di sapone fino a riempire una tazzina o il fondo di un piattino.

Posizionate poi all’interno del frigo e lasciate così prima di andare via, vedrete che non avrete problemi!

Bicarbonato di sodio

In alternativa al sapone di Marsiglia potete usare il nostro caro bicarbonato di sodio che non manca mai tra i rimedi naturali!

Tutto quello che dovrete fare, anche in questo caso, è riempire una tazzina o un bicchiere con bicarbonato di sodio.

Potete mettere anche 2 gocce di olio essenziale per spargere un buon profumo, tuttavia già di per sé il prodotto in questione ha una grande capacità mangia-odori.

Non a caso lo si sceglie anche durante i periodi in cui si intensifica la puzza nell’elettrodomestico a causa di pietanze dall’aroma particolarmente forte.

Aceto bianco

Passiamo adesso all’aceto bianco, non poteva di certo mancare al nostro appello!

Proprio come il bicarbonato di sodio, anche questo prodotto ecologico e naturale ha come azione principale quella di catturare anche gli odori più ostinati.

Una tazzina piena d’aceto all’interno del frigorifero sarà quello che serve per non avere brutte sorprese al ritorno dalle vacanze!

Inoltre è ottimo anche per fare una pulizia profonda del frigo, dunque è da tener presente al rientro.

Fondi di caffè

Un trucchetto meno usato, ma molto efficace sono i fondi di caffè!

Sapete che quando preparate la bevanda più famosa al mondo non dovreste mai buttare i fondi?

Questi sono preziosi per molteplici cose in casa, tra cui eliminare i cattivi odori dal frigo!

Non dovrete far altro che riempire un piattino o una tazza con fondi di caffè asciutti e posizionare nell’elettrodomestico.

Succo di agrumi

Infine tra i migliori metodi anti-odore vi suggerisco il succo di agrumi!

Perfetti per profumare e per scacciare la puzza che rischia di invadere il frigorifero, sarà semplicissimo!

Non dovrete far altro che filtrare il succo di 1 limone o di 1 arancia grande e versarlo all’interno di un bicchiere o di una tazzina.

Riponete poi nel frigo in una posizione tale da potersi spargere un po’ ovunque ed ecco fatto!

Avvertenze

Al fine di svolgere il tutto correttamente, vi consiglio sempre di consultare le istruzioni di fabbrica del frigorifero.