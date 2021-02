Aspirapolvere Proscenic M8 Pro: il futuro delle pulizie di casa!

Durante le pulizie di casa, lo sappiamo, c’è un nemico comune con cui ci ritroviamo a fare i conti ogni giorno. Sto parlando proprio di lei… la polvere!

Fortunatamente l’invenzione dell’aspirapolvere ci ha facilitato molto la vita e, con il progresso tecnologico, ora abbiamo degli aspirapolvere robot che fanno il “lavoro sporco” per noi!

Ma un problema che può verificarsi con gli aspirapolvere robot tradizionali riguarda la loro non-capacità di tracciare una mappa precisa di casa nostra.

Il risultato? Li troviamo in stanze dove non dovrebbero andare, non riescono a rilevare gli ostacoli e a volte li andiamo a ripescare in qualche angolo remoto di casa.

Questi “incidenti di percorso” vengono completamente superati con l’arrivo del nuovo aspirapolvere robot Proscenic M8 Pro! Vediamolo insieme nel dettaglio.

Nuove tecnologie per pulizie impeccabili

Se desiderate un aspirapolvere robot preciso e impeccabile Proscenic M8 Pro è proprio quello che fa per voi, soprattutto grazie alla sua tecnologia di precisione e alla sua capacità di pulire ogni superficie e pavimento di casa.

Proscenic M8 Pro adotta una tecnologia IPNAS 4.0 che rappresenta la rivoluzione delle pulizie domestiche. Grazie a un sistema laser di quarta generazione, riesce a mappare con precisione ogni angolo e metro di casa, aumentando la capacità di pulizia del 50%.

Questo dispositivo offre un programma semplice e innovativo, permettendoci di pulire casa senza preoccuparci che l’elettrodomestico possa bloccarsi o restare impigliato da qualche parte.

Inoltre, in parole semplici, Proscenic M8 Pro ha una “buona memoria”: grazie alla sua capacità di mapping riesce a ricordare stanze e piani diversi. Se la tua casa ha più piani, questo aspirapolvere robot li ricorderà!

Ma non è finita qui! Puoi decidere tu ciò che Proscenic M8 Pro deve pulire oppure no. Se vuoi escludere un intero piano oppure preferisci che non pulisca una stanza disordinata o piena di fili, puoi impostarlo tu stesso. Tutto questo è possibile grazie al programma di pulizia iRoom!

Grande potenza con una sola carica

Se c’è una cosa che di solita ci annoia di un aspirapolvere robot è la sua velocità nello scaricarsi. Quanto può essere seccante doversi ricordare di caricarlo ogni volta?

Ma con Proscenic M8 Pro abbiamo sempre il massimo delle prestazioni. La sua grande capacità di resistenza (con una batteria 5200mAh), ci permette di pulire per oltre 250 minuti in modalità silenziosa, con una singola carica!

Si pulisce da solo

Uno dei punti forti di Proscenic M8 Pro è la sua base di auto-pulizia.

Quando il serbatoio è pieno di sporco e polvere, non c’è bisogno che tu lo pulisca. Si dirige verso la sua base di “auto-svuotamento”, autopulendosi e ricaricandosi.

A quel punto, non ti resta che lasciargli fare il suo lavoro, mentre tu puoi riposare e dedicarti a ciò che ami di più!

Dove acquistare Proscenic M8 Pro

L’aspirapolvere robot Proscenic M8 Pro sarà disponibile dal mese prossimo. Dopo aver letto tutte le sue caratteristiche e qualità, non resta che testarlo direttamente a casa tua!

Puoi acquistarlo comodamente online sul sito ufficiale della Proscenic.