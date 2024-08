Caffè: dove si usano i fondi e dove si usa la polvere fresca

Amo iniziare la mia giornata con una buona tazza di caffè, e sono certa che molti di voi condividano questa mia piccola gioia quotidiana.

Ma oltre al suo inconfondibile aroma e gusto, il caffè nasconde delle qualità insospettate che possono trasformarlo in un vero e proprio alleato nelle faccende domestiche. Vi racconto come ho scoperto e applicato alcuni trucchi per sfruttare al meglio sia i fondi di caffè che la polvere fresca.

Come uso la polvere di caffè

Una calda sera d’estate, mentre cercavo una soluzione naturale e senza chimici per allontanare le zanzare dal mio giardino, mi sono imbattuta nella pratica di utilizzare il caffè fresco come repellente.

Basta prendere un po’ di caffè non utilizzato e bruciarlo su una superficie resistente al calore, io lo faccio in una ciotola rivestita da carta forno.

Il fumo che si sviluppa agisce da repellente per mosche, zanzare e vespe. Ho immediatamente sperimentato durante un barbecue con gli amici e, sorprendentemente, gli insetti hanno dato tregua per tutta la serata. È stato semplice, efficace e totalmente naturale, lo usano anche i catering!

Come usare invece i fondi

Dopo aver scoperto quanto può essere utile il caffè fresco, vediamo ora come possiamo riutilizzare in casa fondi di caffè. Eccovi alcune delle mie scoperte preferite!

Nel frigorifero

Chi di noi non ha mai aperto il frigorifero, per poi sentire cattivo odore, dovuto al mix di cibi?

Vi basterà posizionare una ciotola piena di fondi di caffè umidi all’interno del frigorifero per assorbire ogni tipo di odore sgradito, lasciando al loro posto una lieve e piacevole fragranza di caffè. Ricordo di cambiarli ogni settimana, per mantenere l’ambiente fresco e pulito.

Piccola alternativa: potete anche usare la busta del caffè appena aperta. Funziona alla grande!

Per le formiche

Le formiche possono trasformarsi in un vero problema, specialmente in cucina e nei luoghi dove conserviamo il cibo.

Possiamo rimediare spargendo i fondi di caffè nei pressi dei loro punti di ingresso o lungo i loro percorsi preferiti confonde il loro senso dell’orientamento, allontanandole senza dover ricorrere a sostanze chimiche. Questo metodo, oltre a essere ecologico, è anche estremamente economico e facile da applicare.

Per scrostare le padelle

A tutti sarà capitato di bruciare il fondo di una padella, e si sa, ripulire può essere una vera seccatura.

I fondi di caffè, grazie alla loro consistenza leggermente abrasiva, sono perfetti per rimuovere questi residui bruciati. Basta cospargere un po’ di questi sul fondo della padella, strofinare con una spugna in modo delicato, e come per magia, la padella tornerà come nuova senza il bisogno di ricorrere a prodotti aggressivi.

Per i cattivi odori delle mani

Preparare il pesce o tagliare l’aglio può lasciare sulle mani una bella puzza! Ecco dove i fondi di caffè vengono in soccorso: strofinandoli sulle mani umide e poi risciacquando, questi sgradevoli odori spariranno in un attimo, lasciando le mani piacevolmente fresche e pulite.

Anzi, può anche essere un’occasione per fare uno scrub, praticamente a costo zero: