Centrotavola natalizi per una casa che profuma di Natale!

Il Natale è dietro l’angolo e scommetto che siete tutte pronte per decorare la vostra casa e ricreare lo spirito di festa.

Le decorazioni, infatti, non servono solo ad abbellire la nostra casa, ma ci fanno sentire anche benissimo.

Sembra quasi che risveglino tutti i nostri sensi durante questo il periodo più bello dell’anno!

Ma sapete che è possibile ricreare dei centrotavola fai da te utilizzando semplicemente la frutta secca?

Ci sono, infatti, alcune decorazioni profumate che potete fare a casa utilizzando bastoncini di cannella, mele e arance che faranno profumare la vostra casa come il Natale!

Vediamo insieme come realizzarle!

N.B Evitate l’utilizzo della frutta secca consigliata in caso di allergia o ipersensibilità.

Cestino di mele

Il primo centrotavola che vogliamo proporvi è quello con le mele. Vi consigliamo di utilizzare le mele rosse così da richiamare anche il Natale.

Prendete, quindi, alcune mele e altra frutta secca a piacere. A questo punto, incidete la parte superiore della mela e cercate di rimuovere la polpa.

In questo modo, la vostra mela sarà diventata una sorta di cestino in cui potete aggiungere altra frutta secca.

Aggiungete, quindi, alcune noci, mandorle, bastoncini di cannelli e l’uvetta al suo interno. Insomma tutto ciò che preferite per abbellire il vostro cestino di mela!

Utilizzate, poi, la parte superiore che avete estratto come se fosse una sorta di tappo.

Infine, posizionatelo al centro del tavolo e mettete intorno alla mela altre noci, piccole pigne, rametti di pino e altri bastoncini di cannella.

La vostra casa sarà piacevolmente addobbata e profumata!

Fette di arancia essiccata

Per addobbare e abbellire il nostro tavolo nel periodo natalizio non potevano mancare le arance!

Questo frutto, infatti, non solo porta un’esplosione di profumo ma conferisce un bellissimo tocco di colore alla nostra casa!

Utilizzate, quindi, alcune fette di arancia secche abbinate con dei bastoncini di cannella.

Questi due ingredienti, infatti, sono davvero molto utilizzati per creare centrotavola natalizi.

Potete disporli come più preferite. Potete per esempio mettere le fette di arancia essiccata una sopra l’altra e disporre attorno i bastoncini di cannella legati da con un filo.

Vi consigliamo un filo rosso per richiamare il colore del Natale.

Oppure, potete disporre le fette essiccate come a formare una sorta di ghirlanda.

Praticate, quindi, una piccola incisione più vicino la scorza delle vostre arance e da questi piccoli fori fate passare il nastrino colorato.

Quest’addobbo può essere anche appeso all’albero o alle vostre porte.

Fette di mele e arance essiccate

Potete creare dei centrotavola natalizi utilizzando non solo le arance essiccate ma anche le mele rosse.

Per essiccare le mele, vi basterà lavarle e tagliarle a fette sottili e infornarle per circa un’ora. Un volta cotte, lasciatele nel forno per un altro po’ per completare il processo di essiccazione.

A questo punto, le mele sono pronte per abbellire il nostro tavolo insieme alle arance essiccate.

Potete formare una ghirlanda prendendo alcuni bastoncini di cannella, foglie verdi e un cartoncino.

Disegnate, quindi, una corona su un cartoncino e ritagliatela. A questo punto, applicate della colla a caldo e incollate le foglie verdi fino a rivestire tutta la corona di cartone.

Applicate, poi, sulle foglie le fette di arance e mele essiccate, i bastoncini di cannella e tutto ciò che preferite.

Adagiate, poi, la ghirlanda al centro del tavolo e voilà: la vostra casa sarà subito più bella!

Se lo preferite, potete anche mettere delle candele al centro della ghirlanda per abbellirla ancora di più.

Arance portacandele

Le bucce di arancia possono essere utilizzate come se fossero dei porta candele.

Tagliate le arance a metà e spolpatele del tutto in modo tale che rimanga solo la buccia.

Disponete, quindi, le bucce una dopo l’altra al centro del vostro tavolo fino a creare la composizione che più vi piace.

Adagiate, poi, al loro interno delle piccole candele tea light e circondate le bucce di arancia di noci, datteri, nocciole, mandorle e altra frutta secca a piacere natalizia.

Se lo preferite, potete anche abbellire il tutto con delle piccole pigne.

Vaso o barattolo di vetro

Infine, potete utilizzare un vecchio vaso o un barattolo di vetro carino e riempirlo della frutta secca che preferite.

Potete riempirlo con noci, nocciole, mele, pigne, bacche rosse. Vi consigliamo di procedere per strati così da ricreare un effetto visivo molto piacevole.

Per esempio, iniziate con uno strato di noci, poi uno strato di arance essiccate, uno strato di mele essiccate, e così via.

Infine, abbellite il vaso o il contenitore con dei nastri e circondatelo di piccole pigne.

Ed ecco a voi il vostro centrotavola natalizio!

Controindicazioni

Evitate l’utilizzo degli ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Idee natalizie

