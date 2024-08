Come allontanare le zanzare con i fondi del caffè

Quando arriva l’estate, si sa, bisogna fare i conti con le zanzare. Il loro ronzio fastidioso e le punture a volte insopportabili rendono questa stagione non proprio rosa e fiori tant’è vero che cerchiamo i rimedi e le soluzioni più disparate, molte volte affidandoci a prodotti chimici che possono risultare tossici per noi e per l’ambiente.

Ma esistono moltissimi rimedi naturali e metodi casalinghi per tener lontani questi insetti poco graditi all’essere umano. Oltre alle piante, erbe aromatiche e oli essenziali, moltissime persone hanno trovato la soluzione con i caffè!

Sembra una soluzione semplicissima, ma è allo stesso tempo assai efficace. Secondo alcune constatazioni, le sostanze contenute negli scarti del caffè limitano la maturazione delle uova delle zanzare, dando anche del filo da torcere a quelle adulte. Quindi come possiamo creare degli anti-zanzare naturali con i fondi di caffè?

Caffè bruciato anti-zanzare

Il primo modo per tenere lontane le zanzare con il caffè è quello di bruciarlo.

Tutto quello di cui avrete bisogno è:

Fondi di caffè asciutti

Un contenitore piccolo

Carta alluminio

Potete prendere un piattino coperto da un foglio di alluminio o scegliere un barattolino. Inserite qualche cucchiaino di caffè e con un accendino o un fiammifero (facendo attenzione) iniziate a bruciarlo. Questo bruciare sarà graduale, un po’ come accade per l’incenso.

Il fumo rilasciato dal caffè avrà un odore molto forte, che terrà lontane le zanzare dalle vostre aree aperte! Visto che non amiamo gli sprechi, potete tranquillamente utilizzare dei fondi di caffè che avrete fatto asciugare per bene (altrimenti non si bruceranno).

In alternativa potete usare del caffè macinato fresco, che sprigionerà ancora più odore. Inoltre, questo metodo sembra efficace anche per tenere lontane le vespe!

Caffè nei sottovasi

Un altro metodo consiste nel cospargere i sottovasi di fondi di caffè. In questo modo, impediremo naturalmente alle zanzare di deporre le loro uova. C’è però un appunto da fare: non abbondate troppo e nemmeno troppo di frequente, perché i fondi di caffè tengono a trattenere l’umidità.

Sono spesso utilizzati anche come concimi naturali, poiché ricchi di potassio, calcio e magnesio; ecco perché sono spesso impiegati nella coltivazione dei pomodori o delle azalee. Ma bisogna stare attenti, perché ristagni d’acqua e umidità possono favorire la comparsa di funghi nelle piante. Perciò, siate sempre moderati con le dosi.

Spray al caffè

Questo metodo è ancora in fase di discussione, ma sono molti coloro che preparano uno spray al caffè per tenere lontane le zanzare dal loro giardino. Inoltre sembra tutto molto semplice: basta preparare del caffè, lasciarlo raffreddare, diluendolo con un po’ d’acqua se è molto concentrato. Poi si versa il tutto in un contenitore spray e si nebulizza la soluzione sulle piante o le zone critiche del giardino!