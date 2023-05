Con l’arrivo delle belle giornate, è facile ritrovarci i moscerini in casa, i quali sono attratti dal caldo, dall’umidità e dall’odore della frutta.

Sebbene non siano pericolosi, possono essere molto fastidiosi perché “invadono” spesso la cucina dal momento che depongono le loro uova sulla frutta marcia o sui rifiuti umidi.

Ma da oggi non sarà più un problema! Vediamo insieme, infatti, come allontanare i moscerini dalla cucina con questi trucchetti casalinghi!

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per le sue molteplici proprietà, tra cui quella di fare da repellente contro i moscerini.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è immergere un panno in un secchio contenente acqua e bicarbonato, strizzarlo bene e passarlo sulle superfici dove avete notato la presenza dei moscerini in cucina. Vi suggeriamo di usare questa miscela, per esempio, per lavare il secchio dei rifiuti o la superficie dove conservate la frutta.

Il bicarbonato, infatti, grazie alle sue proprietà anti odore, sarà in grado di neutralizzare la puzza dei rifiuti umidi che attrae gli insetti.

Aceto

In alternativa al bicarbonato, potete anche utilizzare l’aceto, il cui odore pungente è mal sopportato dai moscerini e aiuta, quindi, a tenerli lontani.

Vi basterà, quindi, versare circa 50 ml di aceto in un bicchiere e collocarlo sul tavolo o sulle superfici dove conservate la frutta: i moscerini faranno retromarcia e non vi ronzeranno più intorno! L’aceto, inoltre, è una manna dal cielo anche per allontanare altri insetti, quali formiche, mosche e così via!

E se volete vedere un video per vedere come fare, ecco a voi!

Aglio

L’odore dell’aglio, oltre ad essere mal sopportato da noi, ha un effetto repellente su tantissimi insetti. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per fare l’insetticida naturale! Quindi, perché non usarlo anche contro i moscerini?

Posizionate dei ciuffetti di aglio nei punti di ingresso della cucina, come per esempio sul davanzale e sul balcone e avrete creato una “barriera” in grado di tenere lontani i moscerini!

In alternativa, potete anche aggiungere circa 30 grammi di aglio in una pentola d’acqua e lasciare bollire, poi, per 15 minuti. A questo punto, filtrate il tutto in uno spruzzino e il vostro decotto a base di aglio è pronto per agire! Vi basterà vaporizzarlo nei punti di accesso della cucina e…addio moscerini!

Oli essenziali

Se le fragranze degli oli essenziali sono tanto amate da tutte noi per il loro profumo inebriante, non la pensano allo stesso modo i moscerini, i quali non tollerano gli odori forti, soprattutto dell’olio essenziale all’eucalipto, alla citronella o al geranio.

Vi consigliamo, perciò, di versare questi oli in un diffusore da collocare, poi, nella vostra cucina, oppure aggiungere 7 gocce di questi oli in mezzo litro di acqua e vaporizzare la miscela così ottenuta direttamente nell’ambiente.

Rosmarino, menta e origano

Anche le erbe aromatiche vantano un forte profumo che non è ben tollerato dai moscerini e da altri insetti. In questo caso, quindi, dovrete posizionare delle piantine di erbe aromatiche sul davanzale della finestra, sul balcone o nei punti più vicini alla cucina per avere un effetto più efficace.

L’ effetto repellente di queste piantine aiuterà a non far entrare i moscerini nelle vostre cucine! E se volete anche sapere come avere il rosmarino folto e profumato, ecco un articolo per voi!

Altri consigli per non avere moscerini in cucina

Finora abbiamo visto alcuni rimedi naturali per allontanare i moscerini in cucina. È importante, però, seguire anche una serie di accorgimenti in modo da tenerli sempre lontani.

Innanzitutto, infatti, vi raccomandiamo di chiudere sempre il coperchio del cassonetto dell’umido, perché come abbiamo già detto la puzza dei rifiuti umidi attira i moscerini.

Altrettanto importante è non lasciare la frutta esposta, in quanto questa, soprattutto quando fa caldo, tende a decomporsi velocemente e a diventare il luogo preferito dei moscerini per deporre le loro uova. L’ideale, infatti, sarebbe conservarla in frigorifero o in un mobiletto chiuso.

Avvertenze

Se la presenza di moscerini in casa e fuori casa è notevole, valutate l’intervento di uno specialista.