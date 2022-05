Quando possono dare fastidio gli insetti che si insinuano in casa senza il nostro minimo permesso?

Ahimè, soprattutto quando inizia a fare caldo, non c’è verso di controllarne la provenienza e possiamo ritrovarceli davvero dappertutto.

Purtroppo alcuni non si limitano ad invadere il balcone, ma entrano anche nei mobili e nelle zone più disparate che sfuggono alla nostra vista.

Ma non preoccupatevi, ci sono degli ingredienti molto indicati a mandarli via e tra questi oggi menzioneremo l’aceto, prezioso in casa e ottimo repellente naturale!

Balconi e finestre

Se gli insetti stanno invadendo i balconi e le finestre è arrivato il momento di farli fare subito dietro front.

L’aceto, date le sue mille sfumature utili e preziose in casa, sarà l’ideale per risolvere questo problema in pochissimo tempo.

Potete agire in vari modi, il metodo che vi consiglio è mettere delle ciotoline piene d’aceto ai lati dei davanzali delle finestre o del marmo del balcone.

Così facendo gli insetti ne sentiranno l’odore e torneranno indietro in un attimo!

In alternativa potete mettere dell’aceto su un panno in microfibra e passarlo sui davanzali ogni giorno in modo che allo stesso tempo pulite e risolvere il problema degli animaletti.

Cucina

Ritrovarsi degli insetti come mosche, formiche e quant’altro in cucina è una vera disdetta.

Spesso si è costretti a gettare via del cibo perché se ne sono appropriati, successivamente poi bisogna lavare ogni angolo per la paura di ritrovarseli ancora.

Ebbene, sappiate che anche in questo caso l’aceto potrà fare al caso vostro!

Mettete ad infusione un po’ d’aceto e lasciatelo in cucina per i giorni successivi. Il vapore farà diffondere l’aroma dell’aceto che è poco gradito agli insetti.

Mobili

Oltre alla cucina, uno degli incubi a cui assistiamo in estate sono gli insetti nei mobili!

Che sia in cucina, nel soggiorno, in bagno o in qualsiasi altro posto della casa, quando sono presenti tra le nostre cose c’è da diventare matti!

Dunque una soluzione che vi posso consigliare è vaporizzare una soluzione in parti uguali di aceto bianco ed acqua all’interno dei mobili così da tenerli lontani.

Potete anche usare l’aceto per pulire tutto il legno dei mobili in modo da averli anche super brillanti!

Altri metodi

Oltre all’aceto vi sono altri metodi che possono esservi d’aiuto contro gli insetti che invadono casa e balcone, vediamone alcuni:

Limone e chiodi di garofano : un’accoppiata davvero perfetta per tenere via soprattutto le formiche e le mosche. Dovrete tagliare un limone a fette o a spicchi e incastrare dentro dei chiodi di garofano , vedrete che non vi daranno più fastidio!

: un’accoppiata davvero perfetta per tenere via soprattutto le formiche e le mosche. Dovrete tagliare un o a spicchi e , vedrete che non vi daranno più fastidio! Bicarbonato di sodio : un altro repellente naturale ed efficace che riesce a far cambiare strada agli insetti. Dovrete spargerlo in casa o fuori al balcone sulle zone di provenienza.

: un altro repellente naturale ed efficace che riesce a far cambiare strada agli insetti. Dovrete sulle zone di provenienza. Borotalco: a quanto pare molti insetti ne detestano l’odore e appena lo sentono anche solo da lontano andranno via in pochissimo tempo! Spargetelo sempre nelle aree da cui provengono ed ecco fatto!

Avvertenze

Vi ricordo di usare metodi che non portano allergia o ipersensibilità. Inoltre non spargete l’aceto direttamente su materiali come il marmo o la pietra naturale altrimenti rischierete di macchiarli irreversibilmente.