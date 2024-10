Come ammorbidire il forno incrostato con una ciotola

Quante volte vi è capitato di aprire lo sportello del forno dopo averlo utilizzato e di ritrovarvi incrostazioni e sporco attaccato ovunque? Immagino quasi sempre! Spesso ci armiamo di forza strofiniamo all’infinito, ma in realtà ci sono metodi molto meno stressanti che non vi faranno perdere ore ed ore a pulire l’elettrodomestico.

Se volete scoprire questi rimedi, ecco come ammorbidire lo sporco incrostato del forno con il metodo della ciotola!

Tipologia di ciotola

Ancora prima di vedere insieme come provare questo metodo, vi raccomandiamo di scegliere con cura e attenzione la tipologia di ciotola da utilizzare. Dal momento che questo contenitore deve essere inserito nel forno mentre è acceso, dovrete procurarvi una in coccio, in vetro o in ceramica, in modo che possa resistere alle alte temperature. In caso, invece, dobbiate provare il metodo della ciotola a forno spento, allora andrà bene anche una qualsiasi.

Cosa ti occorre

In primo luogo vediamo qual è la preparazione di questo vecchio ed efficace trucchetto della nonna, come sempre infallibile! Non sarà difficile effettuarlo, ma dovrete stare molto attenti a non scottarvi, dato che il forno va riscaldato prima di procedere con il rimedio! Bene, andiamo nel dettaglio!

Gli ingredienti sono molto facili da trovare in casa, ecco quali sono:

Una ciotola idonea per il forno di media grandezza

Acqua (quando basta)

Aceto bianco (2 bicchieri)



Procedimento

Una volta procurati tutti gli ingredienti, non ci resta che vedere qual è il procedimento per ammorbidire lo sporco nel forno! In primo luogo, se avete le teglie nel forno, toglietele tutte, anche le griglie. Accendete il forno e preriscaldatelo a 180°. Mettete poi in un pentolino acqua a sufficienza da riempire la ciotola e portate ad ebollizione. Raggiunto il bollore, aggiungete l’aceto.

A questo punto spegnete il forno che sarà ben caldo, poi mettete la miscela ottenuta nella ciotola e, facendo molta attenzione a non scottarvi, inseritela sul fondo del forno. Lasciate agire per 30 minuti. L’acqua bollente nella ciotola evaporerà e raggiungerà facilmente tutte le zone incrostate che, con l’azione sgrassante dell’aceto, diventeranno morbide e quindi facili da rimuovere.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’ l’acido citrico. Per l’utilizzo, dovrete versare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e trasferire il tutto all’interno di una ciotola. Dopodiché, mettetela nel forno acceso a 170/180° e lasciatela agire per un po’ fino a quando i vapori non avranno ammorbidito l’incrostazione.

Pane raffermo e aceto

L’aceto può essere anche combinato con un altro ingrediente: il pane raffermo. Questo trucchetto per quanto strambo possa risultare, è noto a partire dalle nostre nonne e funziona proprio grazie alla funzione assorbente del pane. Fate, quindi, preriscaldare il forno per 15 minuti a 180 gradi, dopodiché, spegnetelo. Nel frattempo, prendete un pezzo di pane raffermo e imbevetelo di aceto di vino, bianco o di mele. A questo punto, collocatelo in una ciotola e mettetela nel forno spento per tutta la notte. L’indomani, rimuovete la ciotola e lasciate lo sportello del forno aperto per un’ora. E voilà: addio cattivi odori!

Bicarbonato

Partiamo dal bicarbonato, il quale è un ingrediente in grado di sgrassare e pulire a fondo. Inoltre, aiuterà anche a rimuovere i cattivi odori impregnati nel vano del vostro forno! Vi basterà, quindi, versare alcuni cucchiai di bicarbonato in una ciotola contenente un po’ di acqua e metterla, poi, nel forno. A questo punto, accendete l’elettrodomestico a 170/180° e chiudete lo sportello in modo che il bicarbonato possa ammorbidire l’incrostazione. Una volta evaporato il composto quasi completamente, aspettate che il forno diventi un po’ tiepido e passate un panno per togliere tutto lo sporco ormai ammorbidito.

Limone

Dopo il bicarbonato, l’aceto e l’acido citrico, come poteva mancare all’appello il tanto noto limone? Questo agrume, infatti, è in grado di sgrassare le superfici più incrostate. Come se non bastasse, poi, è un neutralizzatore naturale molto noto per assorbire i cattivi odori e può essere utilizzato anche per profumare il bagno!

Versate, quindi, il succo di tre limoni in una ciotola adatta, dopodiché mettetela nel forno preriscaldato acceso a 180° per circa mezz’ora. Una volta raffreddato il forno, utilizzate un panno o un raschietto per rimuovere le incrostazioni ammorbidite dal succo di limone. Una volta tolta ogni traccia di sporco, risciacquate, poi, con un panno in microfibra e asciugate accuratamente per bene.