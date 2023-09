Dopo l’estate è facile ritrovarsi piedi secchi e ruvidi a causa delle scarpe aperte che li espongono facilmente agli agenti esterni.

Per questo, sarebbe bene idratarli e nutrirli in modo da renderli più morbidi. Se pensate, però, di utilizzare prodotti commerciali, vi sbagliate di grosso.

Oggi, infatti, vedremo insieme come ammorbidire i piedi secchi dopo l’estate con 4 pediluvi casalinghi facili da provare!

Bicarbonato e limone

Innanzitutto, vi consigliamo di fare un pediluvio con due ingredienti che sicuramente avrete in dispensa: il bicarbonato e il limone. Se da una parte, infatti, il bicarbonato svolge una leggera azione abrasiva, dall’altra il limone aiuta a rinvigorire i piedi secchi e stanchi.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 2 cucchiai di bicarbonato e il succo di un limone in una bacinella contenente acqua calda e immergere, poi, i piedi all’interno della miscela così ottenuta.

Dopodiché, lasciateli in ammollo per circa 10 minuti e, infine, asciugate accuratamente i piedi. Per un effetto più efficace, potete anche spalmare un po’ di olio jojoba o olio di cocco in modo da renderli ancora più morbidi e idratati!

Aceto e collutorio

Un altro pediluvio molto efficace in caso di piedi secchi e screpolati è il pediluvio casalingo fai da te con l’aceto bianco e il collutorio. In questo caso, dovrete versare mezza tazza di collutorio e mezza tazza di aceto bianco in una bacinella contenente acqua calda, mescolare il tutto e immergere i vostri piedi nella bacinella.

Dopodiché, lasciateli in ammollo per circa 15 minuti e risciacquateli e asciugateli accuratamente. Questo rimedio sarà efficace poiché il collutorio aiuterà ad eliminare le cellule morte e prevenire le screpolature, mentre l’aceto sarà in grado di ammorbidirli e idratarli. Per mantenere gli effetti nel tempo, però, sarebbe bene ripetere quest’operazione una volta a settimana.

Sale profumato

Il bicarbonato, però, può essere affiancato anche ad un altro ingrediente da dispensa molto noto per il suo essere uno scrub naturale. Parliamo del sale grosso, il quale è considerato anche un ammorbidente naturale in grado di distendere le fibre dei tessuti! Per provare questa combinazione, quindi, dovrete mescolare:

200 gr di sale marino grosso

120 gr di bicarbonato di sodio

15 gocce di olio essenziale di lavanda

Dopodiché versate questo composto in un barattolo di vetro con chiusura ermetica e mescolate ulteriormente il tutto fino a quando tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. A questo punto, versate l’acqua tiepida in una bacinella, aggiungete due cucchiai di questo sale profumato per il pediluvio al suo interno e immergete i piedi.

Lasciateli in ammollo per circa 10 minuti e godetevi la magia! L’olio essenziale di lavanda aiuterà anche a conferire a questi sali profumati un effetto rilassante!

Sale e camomilla

Infine, vediamo un ultimo pediluvio casalingo che si può realizzare utilizzando il sale e la camomilla, la quale viene utilizzata anche per rendere morbidi gli asciugamani ruvidi grazie al suo effetto lenitivo.

In questo caso, quindi, dovrete versare l’acqua calda in una bacinella e aggiungere, poi, il decotto di fiori di camomilla e un cucchiaio di sale grosso.

Dopodiché, mettete in ammollo i vostri piedi in questa miscela e lasciateli per circa 10 minuti o di più. Infine, asciugateli accuratamente e massaggiateli con olio di mandorle dolci così da renderli ancora più morbidi e idratati. I vostri piedi vi ringrazieranno!

Avvertenze

Non usate gli ingredienti proposti in caso di allergie o ipersensibilità.

