Pediluvio per piedi screpolati con aceto e collutorio

Quando si parla di cura del corpo, dimentichiamo spesso di dedicarci ai nostri piedi.

I piedi, infatti, sono sicuramente la parte su cui ci concentriamo di meno perché quella meno esposta.

Ma chi di voi ha mai sperimentato i talloni screpolati e secchi?

I talloni screpolati sono dovuti alla pelle secca o ai funghi dei piedi e sono un problema non solo d’estate quando dobbiamo indossare i nostri amati sandali.

Oltre ad essere antiestetici, infatti, procurano anche fastidio e dolore ogni qualvolta poggiamo i piedi a terra.

Perciò, è necessario eliminare quelle odiatissime cellule morte al più presto, così da avere talloni perfettamente idratati e morbidi anche per la prossima estate!

Oggi vi vogliamo suggerire un trucchetto per correre subito ai ripari e per avere talloni morbidi e sani: il pediluvio con collutorio e aceto.

Vediamo, quindi, insieme come fare.

Come fare

Questo rimedio fai da te sarà il vostro migliore alleato contro i talloni screpolati.

La notizia più bella è che è davvero molto facile da preparare perché avrete bisogno di ingredienti che sicuramente già avete in casa o, in ogni caso, davvero molto semplici da reperire.

Tutto ciò che vi occorre, infatti, è:

Prendete, quindi, una bacinella e riempitela con acqua calda. Aggiungete, poi, mezza tazza di collutorio e mezza tazza di aceto bianco.

Agitate l’acqua con la mano così da mescolare tutti gli ingredienti. A questo punto, immergete i vostri piedi nella bacinella e accertatevi che il livello dell’acqua li copra.

Restate in questa posizione per circa 15 minuti mentre leggete una rivista o guardate la vostra serie preferita.

Vi suggeriamo di sollevare i piedi ogni tanto così da far agire la soluzione direttamente sui talloni screpolati.

Provate questo rimedio una volta a settimana per mantenere sempre idratati i vostri piedi e per prevenire talloni screpolati.

In caso i vostri talloni siano già fortemente screpolati, potete anche ripetere questo procedimento per due volte a settimana.

I vostri piedi saranno subito più morbidi e idratati!

Benefici

Il collutorio è un disinfettante antibatterico utilizzato per l’igiene e per la pulizia dei nostri denti.

Ma sembra essere efficace anche per usi alternativi.

Infatti, si può usare anche per combattere la forfora, per combattere la micosi alle unghie, ecc.

Questo pediluvio a base di collutorio, quindi, è in grado di trattare piedi con desquamazioni e screpolature e i funghi dell’unghia del piede.

Inoltre, è utile anche per eliminare le cellule morte.

L’aceto, invece, grazie ai suoi alti livelli di acidità, è in grado di eliminare i funghi che attaccano i piedi e li rendono poco sani.

Inoltre, aiuta ad ammorbidire i piedi.

Ovviamente, se volete utilizzare il pediluvio che vi abbiamo consigliato come trattamento antifungino, possono essere necessari alcuni mesi prima di vedere dei miglioramenti evidenti.

Quello che potrete notare, però, sono dei piedi subito più morbidi.

Altri consigli utili

Vi consigliamo di utilizzare l’aceto bianco per un effetto più efficace. In caso vogliate diminuire le dosi degli ingredienti, provate a tenere in ammollo i piedi per più tempo.

Accertatevi sempre che i vostri piedi siano completamente ricoperti di acqua.

Dopo l’applicazione del collutorio con aceto, provate a passare una pietra di pomice, così da levigare i vostri talloni e renderli ancora più morbidi.

Vi consigliamo sempre di prediligere un collutorio a base di mentolo e timo grazie alle sue proprietà antifungine in grado di combattere i funghi dei piedi.

Questo rimedio non solo renderà i vostri piedi visibilmente più belli ed eliminerà le cellule morte, ma avrà anche la capacità di sbiancare le unghie!

Per combattere le screpolature dovute ad infezioni fungine delle unghie e dei piedi, potete anche diluire alcune gocce di olio essenziale di Tea Tree Oil in acqua tiepida e fare un pediluvio.

Avvertenze

Sebbene il pediluvio con il collutorio sia sicuro, potrebbe non essere adatto a tutti.

Se, infatti, avete la pelle particolarmente sensibile, l’ammollo potrebbe causare una leggera irritazione.

Vi consigliamo, perciò, di testare sempre in una piccola area, prima di fare un ammollo completo, per verificare che non ci siano reazioni.

In caso di screpolature gravi e resistenti ai rimedi naturali, vi consigliamo di consultare un medico per un’eventuale terapia.

Evitate gli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

