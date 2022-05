Con l’arrivo dell’estate, tutte noi siamo solite indossare sandali o calzature che lasciano respirare i piedi durante le nostre passeggiate.

Può capitare, però, che il caldo e il sudore li rendano screpolati, secchi e ruvidi e per niente belli da vedere quando poi dobbiamo mostrarli nudi magari in spiaggia. Perciò, oggi vedremo insieme come ammorbidire i piedi con questi rimedi fai da te!

Impacco miele e olio di oliva

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nel realizzare un impacco nutriente ed idratante, in grado di ammorbidire i vostri piedi. Munitevi, quindi, di:

2 cucchiai di miele

4 cucchiai di burro

2 cucchiai di olio di oliva

Il procedimento è davvero molto semplice, in quanto vi basterà aggiungere il burro, l’olio di oliva e il miele in una ciotolina e mescolare tutti gli ingredienti fino a farli ben amalgamare tra loro e ad ottenere un composto omogeneo e abbastanza solido.

Per conferire anche un buon odore a questo impacco, potete anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale dalla fragranza che più preferite. Vi consigliamo, tuttavia, di prediligere l’olio essenziale di lavanda o camomilla, così da riuscire ad alleviare anche la tensione.

A questo punto, applicate l’impacco sui vostri piedi appena puliti, cercando di coprire soprattutto le zone più secche come i talloni e tenetela in posa per circa mezz’ora: noterete che saranno subito più lisci e morbidi!

Scrub zucchero e menta

Un altro rimedio efficace per ammorbidire i vostri piedi consiste nel realizzare uno scrub naturale fai da te con lo zucchero, il quale elimina le cellule morte della pelle. Vi occorreranno, quindi:

una tazzina di zucchero semolato

mezza tazzina di olio di oliva

5 gocce di olio essenziale di menta piperita

Mescolate, quindi, gli ingredienti così da ottenere una sorta di pasta e il gioco è fatto! A questo punto, pulite i vostri piedi, magari facendo un pediluvio con bicarbonato di sodio, versando 3 cucchiai in una bacinella di acqua calda e immergendo, poi, i vostri piedi al suo interno.

Quindi, risciacquateli, applicate lo scrub e lasciatelo per circa 15 minuti, effettuando movimenti circolari. Infine, risciacquate con acqua tiepida.

Scrub al bicarbonato di sodio

Per fare uno scrub ai vostri piedi e renderli morbidi, non avete necessariamente bisogno di molti ingredienti, in quanto vi basta anche solo utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale svolge un’azione abrasiva delicata che fa sì che possa essere utilizzato come uno scrub naturale.

Vi basterà, quindi, mescolare tre parti di bicarbonato con una parte di acqua fino ad ottenere un composto pastoso e applicarlo sui piedi per un’esfoliazione profonda, in grado di rimuovere le screpolature, calli e duroni: i vostri piedi saranno prontissimi per la spiaggia.

Scrub fondi di caffè

Sapevate che anche i fondi di caffè sono considerati degli esfolianti naturali, in grado di liberare la pelle dalle cellule morte e renderla morbida?

Perciò, vediamo subito come usarli per ottenere dei piedi perfetti! Vi consigliamo di mescolare la stessa quantità di fondi di caffè con un cucchiaio di olio d’oliva e applicare, poi, il composto così ottenuto sulla pelle dei vostri piedi puliti. A questo punto, strofinatelo, lasciatelo agire e, infine, risciacquate per bene.

Scrub ai fiocchi di avena

L’ultimo scrub che vi consigliamo prevede l’utilizzo dei fiocchi di avena da combinare con miele. Tutto ciò che vi occorre sarà:

mezza tazza di fiocchi di avena

4 cucchiai di miele

mezza tazza di zucchero di canna

8 cucchiai di olio di mandorle dolci

Unite tra loro tutti gli ingredienti, dopodiché, versate, se lo preferite, 6 gocce di olio essenziale di menta piperita per conferire un buon profumo. Applicate, quindi, il composto così ottenuto direttamente sui piedi massaggiandoli con movimenti decisi e circolari e lasciate agire.

Infine, risciacquate e noterete che i vostri piedi saranno morbidi come la pelle di un neonato!

Avvertenze

Ricordiamo di evitare l’utilizzo dei rimedi indicati in caso di allergie o ipersensibilità a uno o più prodotti indicati. Consultare il medico in caso di gravidanza o allattamento. Valutare di affidarsi a chi è di competenza per problematiche legate ai piedi.