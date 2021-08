Prova questi SCRUB ESTIVI per preparare e abbronzare la pelle al meglio!

L’estate è arrivata e non possiamo fare a meno di pensare già alle tanto attese vacanze, alle spiagge di sabbia dorata e al mare azzurro! C’è chi già è in ferie e chi sta per andarci.

Anche se iniziamo ad avere una bella tintarella, non dobbiamo dimenticare che l’esfoliazione prepara al meglio la pelle in estate e aiuta anche a mantenere l’abbronzatura!

Perciò, oggi vedremo insieme come preparare alcuni scrub naturali, sia per il viso che per il corpo, utilizzando solo ingredienti casalinghi!

Scrub nutriente per viso

Il primo scrub naturale al 100% che vogliamo proporvi è uno scrub delicato per viso, con funzione nutriente ed idratante.

La preparazione è davvero molto semplice e veloce, in quanto tutto ciò che vi servirà sarà:

3 cucchiai di farina di cocco

2 cucchiai di yogurt bianco

1 cucchiaio di miele

Versate tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolateli fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa. A questo punto, non vi resta che utilizzarlo sul vostro viso!

Applicate un po’ di questa crema sulla pelle ed effettuate dei movimenti circolari così da renderla più efficace. Lasciatela poi in posa per circa 10 minuti e voilà: la vostra pelle risulterà subito più idratata, nutrita e levigata.

Essendo molto delicato, questo scrub può essere applicato anche 2-3 volte alla settimana.

Mentre i microgranuli presenti nella farina di cocco aiutano ad esfoliare la pelle e rimuovere tutte le impurità, lo yogurt e il miele, invece, conferiranno nutrimento e idratazione e, inoltre, possiedono proprietà lenitive.

Scrub viso pelle grassa e mista

Se la vostra pelle, invece, non è delicata bensì grassa, mista o oleosa, allora questo è lo scrub naturale che fa per voi!

Prendete:

4 cucchiai di zucchero di canna

2 cucchiaio di miele

2 cucchiaio di succo di limone

1 mela frullata (facoltativo)

Unite tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolateli fino ad amalgamarli tra loro. Applicatelo, poi, sulla pelle umida del vostro viso e lasciatelo in posa per circa 15 minuti.

Il potere abrasivo dello zucchero di zanna esfolierà la pelle profondamente mentre il miele svolgerà un’azione lenitiva e nutritiva sulla pelle. Infine, il limone aiuterà a purificare la pelle e a schiarire eventuali macchie scure cutanee.

N.B Ricordatevi, però, di non ripetere questo trattamento più di due volte a settimana e di non utilizzarlo in caso di pelle delicata.

Scrub pelle secca per viso e corpo

Anche se di solito pensiamo che solo le pelli grasse devono essere purificate ed esfoliate, in realtà non è così! È importante, infatti, eliminare le cellule morte e le impurità anche dalle pelli secche.

Per realizzare questo scrub naturale, munitevi di:

4 cucchiai di sale fino

2 cucchiai di olio vegetale, quale olio di mandorle dolci, olio di oliva, olio di argan

Mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto dalla consistenza densa e applicatelo direttamente sulla pelle del viso o di alcune parti del corpo che preferite.

Effettuate, poi, dei movimenti circolari, lasciate in posa per un po’, dopodiché risciacquate abbondantemente.

N.B A differenza degli scrub naturali visti finora, in caso di pelle secca la frequenza consigliata è di una volta alla settimana. Ricordatevi, inoltre, di applicare questo scrub sempre sulla pelle umida e mai “a secco”.

Scrub delicato per corpo

Non solo la pelle del viso, anche la pelle del corpo necessita di cure e di essere preparata all’esposizione del sole. Perciò, vediamo insieme come realizzare uno scrub delicato per corpo!

Vi occorreranno:

5 cucchiai di farina di cocco

10 cucchiai di aloe vera

Mescolate i due ingredienti e il vostro scrub naturale è pronto per l’uso!

Applicatelo sulla pelle inumidita del corpo e del viso e massaggiatelo con movimenti circolare così da favorire la penetrazione del prodotto nell’epidermide. Infine, risciacquate con acqua tiepida e la vostra pelle sarà subito purificata e rinfrescata.

Il potere esfoliante della farina di cocco, infatti, si coniugherà con le proprietà rinfrescanti e lenitive dell’aloe vera dando vita a un prodotto naturale tutto da provare!

Scrub corpo anticellulite

Infine, vediamo l’ultimo scrub fai da te: lo scrub corpo anticellulite, in grado non solo di esfoliare la pelle ma anche di contrastare la ritenzione idrica.

Per preparare questo scrub molto efficace, il procedimento è davvero molto semplice, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno sarà:

8 cucchiai di caffè

4 cucchiai di zucchero di canna

12 cucchiai di olio di cocco

In una ciotola, mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere la giusta consistenza.

Applicatelo, poi, sulla pelle inumidita. Potete anche applicarlo sulla pelle asciutta per un maggior effetto abrasivo, ma attente che potrebbe irritarla se è delicata. Massaggiate delicatamente, dopodiché eliminate il prodotto con abbondante acqua tiepida.

Siete pronte per l’estate!

Benefici

Gli ingredienti suggeriti per creare questi scrub fai da te sono efficaci, come già detto, per esfoliare la pelle.

L’esfoliazione periodica, è importante perché favorisce il rinnovamento cellulare ed elimina le cellule morte.

Inoltre, elimina tutte le impurità, quali i punti neri anche, e aiuta, così, ad avere una pelle liscia e morbida. Infine, prepara la pelle al sole e permette di ottenere un’abbronzatura uniforme, luminosa e radiosa.

Controindicazioni

Vi ricordiamo di non esporre subito la pelle al sole dopo aver applicato i prodotti scrub consigliati.

Applicate, invece, creme idratanti; l’esfoliazione, infatti, aumenta la capacità della pelle di assorbire i principi attivi contenuti nei cosmetici.

Vi consigliamo, inoltre, di non utilizzare i seguenti prodotti se avete allergia o ipersensibilità rispetto a una o più delle componenti.

