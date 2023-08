Dopo aver passato ore al sole in spiaggia, i nostri teli da mare potrebbero indurirsi e diventare secchi a causa del calore eccessivo.

Così, tornate a casa e vi ritrovate dei tessuti ruvidi e “secchi” che hanno perso tutta la loro morbidezza.

Ma se pensate che bisogna comprare dei teli nuovi, vi sbagliate di grosso! Oggi, infatti, vedremo insieme come ammorbidire i teli del mare che si induriscono per il sole!

Bicarbonato

Un ingrediente da dispensa in grado di venire in vostro soccorso in caso di teli da mare ruvidi e secchi a causa del calore eccessivo del sole è il bicarbonato di sodio, in quanto svolge una leggera azione abrasiva in grado di ammorbidire teli ed asciugamani.

In caso di lavaggio in lavatrice, quindi, dovrete semplicemente aggiungere un cucchiaio di bicarbonato nella vaschetta del detersivo e avviare il normale ciclo di lavaggio, accertandovi di impostare sempre una centrifuga bassa per non rendere i teli ancora più secchi e ruvidi.

Altrettanto importante è la temperatura di lavaggio che, preferibilmente, deve essere pari a 60° per i teli bianchi e 40° per quelli colorati così da non utilizzare temperature sbagliate che potrebbero indurirli ancora di più.

In caso, invece, di lavaggio a mano, potete versare due cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua fredda e mettere, poi, i teli in ammollo per qualche ora o per tutta la notte. Infine, risciacquateli e il gioco è fatto! Vi ricordiamo di farli asciugare all’ombra per evitare che possano diventino duri, secchi e ruvidi dopo essersi asciugati.

Aceto

Se c’è un ingrediente noto per la sua capacità di rendere morbidi e soffici gli asciugamani, questo è l’aceto, il quale aiuta anche ad eliminare eventuali residui di detersivo o di salsedine che potrebbero indurire ulteriormente i vostri teli da mare.

In questo caso, quindi, dovrete versare 2 cucchiai di aceto nella vaschetta del detersivo della lavatrice e avviare il ciclo di lavaggio delicato avendo cura di non sbagliare le temperature di lavaggio. Anche in questo caso potete procedere con il lavaggio a mano, riempendo un secchio con acqua fredda e aggiungendo al suo interno un bicchiere di aceto.

A questo punto immergete i vostri teli per circa un’ora al suo interno, risciacquateli e fateli asciugare lontano dai raggi solari.

Acido citrico

Ancora più efficace dell’aceto è l’acido citrico, il quale è noto proprio per il suo essere un ammorbidente naturale in grado di far tornare soffici teli e asciugamani!

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente un litro di acqua, versate, poi, 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo e avviate il ciclo di lavaggio: che morbidezza sui vostri teli!

Ammorbidente fai da te

Se i vostri teli da mare sembrano essere ancora troppo ruvidi, allora è il caso di coniugare più ingredienti insieme in modo da ottenere una sorta di ammorbidente fai da te!

Prepararlo è davvero semplice, in quanto dovrete semplicemente versare un bicchiere di aceto, 50 grammi di sale fino e 30 grammi di bicarbonato in una bacinella contenente acqua tiepida e mettere, poi, in ammollo i teli da mare induriti per qualche ora.

Dopodiché, risciacquateli accuratamente e fateli asciugare in un luogo arieggiato lontano dalla luce del sole: i vostri teli saranno “idratati” nuovamente!

E se volete sapere come fare l’ammorbidente fai da te per la lavatrice, abbiamo un video per voi per vedere come fare step by step!

Camomilla

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che vi potrà sembrare un po’ insolito, eppure risulta essere molto efficace in caso di asciugamani e teli ruvidi, dal momento che è grado di “rilassare” le fibre dei tessuti: la camomilla!

Iniziate con il portare ad ebollizione un litro di acqua, dopodiché spegnete la fiamma e mettete in infusione 2 bustine di camomilla. A questo punto, fate raffreddare la miscela per un po’ prima di versarla in una bacinella contenente acqua e mettete in ammollo i teli per circa 10 minuti.

Infine, strizzateli e stendeteli lontano dalla luce solare diretta: i vostri teli saranno come nuovi!

N.B Vi ricordiamo che la camomilla serve solo ad ammorbidire le fibre ma non a lavare e igienizzare i vostri teli, perciò è consigliabile mettere in ammollo teli già precedentemente lavati e sciacquati.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere bene le etichette di lavaggio per non fare errori quando lavate i vostri teli.