Basta 1 Cucchiaio di questi 3 ingredienti per avere il Bucato più Bianco in Lavatrice

Avere il bucato sempre candido è l’obiettivo di tutte noi in quanto lo associamo al fresco e al pulito. Per questo, tendiamo ad utilizzare detersivi commerciali come la candeggina o altri con funzione candeggiante.

Questi, però, sono molto inquinanti e non seguono un approccio ambientale. Ma se pensate di dover rinunciare al candore dei vostri capi, vi sbagliate di grosso!

Sapevate, infatti, che basta 1 cucchiaio di questi tre ingredienti per avere il bucato più bianco in lavatrice? Ebbene sì, vediamoli insieme!

Percarbonato

Molte di noi sono solite utilizzare il bicarbonato come alternativa ecologica e naturale per sbiancare e smacchiare i capi ingialliti. In realtà, però, esiste un ingrediente simile al bicarbonato ma molto più efficace, chiamato percarbonato.

Considerato un’alternativa più ecologica della candeggina, questo prodotto deve essere utilizzato con acqua calda o a partire da temperature di 40° in modo da attivare l’ossigeno e le sue proprietà igienizzanti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 1 cucchiaio di percarbonato di sodio insieme al detersivo liquido o in polvere nella vaschetta del detersivo della lavatrice, aggiungere i capi nel cestello e impostare, poi, un ciclo di lavaggio ad alte temperature.

Al termine del lavaggio noterete che il vostro bucato sarà bianco come la neve! In caso, però, di macchie molto ostinate o in caso di capi ormai ingialliti, vi suggeriamo di versare 2 cucchiai in modo da assicurarvi un’azione sbiancante più profonda.

Altrettanto efficace potrebbe essere mettere in ammollo i capi in una bacinella contenente acqua calda e un cucchiaio di percarbonato e lasciarli lì per qualche ora o per tutta la notte. L’indomani, procedete con il lavaggio in lavatrice visto sopra e…godetevi la magia!

Il segreto del percarbonato durante il lavaggio è che rilascia ossigeno attivo a contatto con l’acqua calda e, perciò, sbiancherà anche i capi più ingialliti!

Acqua ossigenata

Se il percarbonato ha bisogno delle alte temperature per rilasciare l’ossigeno attivo, l’acqua ossigenata, invece, è il prodotto noto proprio per la sua funzione sbiancante.

Oltre, infatti, a sbiancare i capi viene utilizzata anche per sbiancare le ceramiche del bagno o per rimuovere le macchie nere di muffa che si formano negli angoli della doccia.

Considerata anche questa una candeggina casalinga fai da te, vi ricordiamo di utilizzare sempre quella a concentrazione bassa, ovvero quella che comunemente usiamo in casa a 10 volumi o massimo 12, in quanto non è tossica. A concentrazioni più elevate, infatti, potrebbe essere tossica.

Questo prodotto, inoltre, contiene alcuni principi che si attivano in lavatrice che si possono ritrovare anche nella candeggina, ma non inquinano né danneggiano l’ambiente, pertanto è ecologico.

Per l’utilizzo sul bucato, dovrete semplicemente versare 1 cucchiaio di acqua ossigenata nella vaschetta del detersivo, avviare il ciclo di lavaggio e…i vostri capi avranno di nuovo il candore originario!

Limone

Infine, vediamo un ultimo ingrediente che sicuramente avrete in dispensa o, in ogni caso, molto facile da reperire, il quale era noto a partire già dalle nostre nonne per la sua alta funzione sbiancante. Di cosa stiamo parlando? Del limone, l’agrume dalle mille proprietà.

In questo caso, quindi, dovrete aggiungere 1 cucchiaio di succo di limone nella vaschetta del detersivo e avviare il lavaggio! Se i vostri capi sono molto sporchi o ingialliti, sarebbe meglio aggiungere 2 cucchiai di succo di limone per un effetto più efficace.

Il limone non solo aiuterà a rendere bianchi come non mai i vostri capi, ma li inonderà anche di un profumo inebriante! Vi ricordiamo, infatti, che questo agrume riesce a rimuovere anche la puzza dal bagno, spesso soggetto ai cattivi odori.

Tutti i trucchetti per sbiancare i capi senza candeggina

E se volete conoscere tutti i trucchetti per sbiancare i capi senza ricorrere alla candeggina, ecco un video per voi!

Avvertenze

Per avere dei bianchi sempre splendenti è importante anche leggere e seguire le indicazioni delle etichette di lavaggio.