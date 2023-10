Come avere Colori sempre vivaci quando lavi i vestiti in lavatrice

Con il passare del tempo, spesso, i nostri vestiti colorati tendono a sbiadirsi e a perdere tutta la loro vivacità.

Le motivazioni per cui questo accade sono da ricondurre ai lavaggi sbagliati in lavatrice o alla forte esposizione al sole.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come avere colori sempre vivaci quando laviamo i vestiti in lavatrice!

Capi dello stesso colore

Innanzitutto, ancora prima di procedere con il lavaggio vero e proprio, è bene suddividere i capi dello stesso colore in modo da lavarli in maniera separata rispetto agli altri. In particolare, vi chiediamo di fare attenzione a eventuali indumenti che si sono già stinti durante il primo lavaggio.

Dal momento, infatti, che esistono dei tessuti più soggetti allo sbiadimento nei primi lavaggi, come il cotone e la seta, è bene lavarli sempre separatamente dai capi di altro colore.

Temperatura

Una volta divisi i capi per colore, è ora di impostare il ciclo di lavaggio più adatto per la tipologia di capi da lavare.

In linea generale, è consigliabile lavare questi capi colorati a temperature sempre medie o basse, ovvero in acqua fredda o a una temperatura che non superi i 40 gradi, poiché l’acqua calda favorisce la dispersione del colore.

Detersivo

Un altro accorgimento molto importante da seguire riguarda l’utilizzo del detersivo. Spesso, infatti, tendiamo ad abusare con la quantità perché vogliamo intensificare il buon odore.

In realtà, però, troppo detersivo potrebbe non solo provocare odori spiacevoli, ma anche far sbiadire il colore dei capi. Inoltre, vi suggeriamo di ricorrere a ingredienti naturali e da dispensa in grado di fissare il colore. Vediamoli insieme!

Aceto di mele

Il primo ingrediente che vi suggeriamo di utilizzare è l’aceto, il quale non solo aiuta a preservare i colori dei vostri capi colorati ma anche di ravvivare il bianco naturale!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Aggiungete, quindi, 1 bicchiere colmo d’aceto in una bacinella contenente acqua fredda (e mai calda) e mettete, poi, in ammollo i capi per una notte intera. L’indomani, risciacquate e il gioco è fatto!

E se volete un video per vedere come usare l’aceto per fissare il colore sui vostri capi, ecco a voi!

Pepe

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare il pepe, il quale svolge una funzione abrasiva tale da rimuovere anche gli accumuli di detersivo sui capi.

Versate, quindi, 1 cucchiaio di pepe nel cestello della lavatrice e impostate il lavaggio. Per il lavaggio regolare del capo, invece, potete semplicemente utilizzare il sapone di Marsiglia, il quale non mangia il colore e lava a fondo i capi!

Alloro

Forse vi sembrerà un rimedio piuttosto strambo, eppure sembra funzionare. Di cosa stiamo parlando? Dell’alloro, utilizzato anche per rimuovere la puzza di sudore dai vostri capi!

Versate, quindi, 6 foglie d’alloro e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio in una pentola contenente acqua, dopodiché portate ad ebollizione e spegnete il fuoco.

A questo punto, fate raffreddare la miscela, trasferitela in una bacinella e mettete i capi in ammollo per un’intera notte. Il giorno dopo, fateli asciugare avendo cura di rovesciarli e di stenderli all’ombra.

Sale grosso

Infine, vediamo come utilizzare il sale in quanto è in grado di privare l’acqua del calcare in eccesso e di eliminare i residui di detersivo incastrati nel tessuto che sono spesso la causa dello sbiadimento.

Aggiungete, quindi, un bicchiere di sale in una bacinella contenente acqua fredda e mettete in ammollo i capi per qualche ora. Se volete procedere, invece, con il lavaggio in lavatrice aggiungete 1 misurino di sale grosso nel cestello contenente i capi colorati e avviate un ciclo di lavaggio a basse temperature.

Come se non bastasse, il sale aiuterà anche a rimuovere la puzza di umidità sul bucato!

Avvertenze

Consigliamo di consultare sempre le etichette di lavaggio dei vostri capi per permettere un corretto lavaggio.