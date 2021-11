Un Cucchiaio di Pepe in lavatrice per Ravvivare il colore del tuo Bucato e sarà come nuovo

Quante volte abbiamo visto i nostri capi, soprattutto quelli colorati, e abbiamo pensato che sarebbe bello ravvivarne il colore, rendendoli nuovi come quando li abbiamo comprati?

Spesso e volentieri si prova di tutto, si inseriscono mille mila prodotti in lavatrice senza avere i risultati sperati e anzi rischiando anche di danneggiare i tessuti.

Oggi invece conoscerete un trucchetto talmente semplice da sembrare inverosimile: ovvero un cucchiaio di pepe!

Ebbene sì, basta questa spezia che rende i nostri cibi forti ad avere il bucato più acceso e brillante!

Come fare?

Prima di iniziare a vedere come fare per usare questo rimedio naturale, è bene sapere per quale motivo il pepe può aiutarci con i colori dei vestiti.

Questa spezia è dotata di una proprietà abrasiva, ragion per cui rimuove facilmente il detersivo in eccesso attaccato sui vestiti.

Infatti, in particolare per i panni rossi, neri o di colore scuro, la causa dello schiarimento è proprio l’eccessiva quantità di detersivo che si insinua tra le fibre.

Bene, tutto quello che dovrete fare è anzitutto dividere per bene i capi scuri da quelli bianchi prima di avviare il ciclo di lavaggio.

Successivamente mettete quelli scuri in lavatrice inserite un cucchiaio di pepe in grani direttamente nel cestello.

Avviate poi un lavaggio con un temperatura massima di 30 gradi, selezionando il programma per i capi delicati.

Potete usarlo, ovviamente, anche nel caso in cui prediligiate il lavaggio a mano, vi basterà riempire una bacinella con acqua fredda e mettere i capi in ammollo sempre con un cucchiaio di pepe in grani.

Ed ecco fatto, il bucato avrà riacquisito il colore iniziale!

Altri metodi per ravvivare il bucato

Oltre al pepe che rappresenta una grande risorsa in lavatrice, esistono anche altri metodi per ravvivare il bucato!

Vediamone alcuni nel dettaglio:

Succo di limone : già usato anche per togliere le macchie ostinate dagli indumenti , il succo di limone vi aiuta anche per i capi bianchi. Basta a ggiungerne un po’ nella bacinella con i capi in ammollo!

: già usato anche per , il succo di limone vi aiuta anche per i capi bianchi. Basta a Caffè e tè nero : sapevate che una tazzina di caffè non risveglia soltanto le nostre energie, ma anche i colori dei vestiti neri o molto scuri ? Ebbene, potete mettere 2 tazzine di caffè nel cestello della lavatrice oppure nella bacinella in ammollo . In alternativa potete usare il tè nero dopo averlo infuso nell’acqua.

: sapevate che una tazzina di caffè non risveglia soltanto le nostre energie, ma anche ? Ebbene, potete oppure . In alternativa potete usare il tè nero dopo averlo infuso nell’acqua. Sale grosso: metodo prezioso per ravvivare i capi bianchi o le lenzuola ingiallite è il sale grosso. Anche in questo caso scegliete se prediligere lavaggio a mano o in lavatrice versando 2 cucchiai di prodotto nella bacinella o nel cestello.

Avvertenze

Vi ricordo che è di fondamentale importanza leggere prima le indicazioni di lavaggio al fine di non danneggiare i capi.