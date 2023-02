Come non far puzzare di umido il Bucato che asciuga in Casa

In inverno, asciugare velocemente il bucato all’aria aperta potrebbe diventare veramente difficile a causa della pioggia e dell’eccesso di umidità.

Per questo, molte di noi, finiscono per collocare lo stendibiancheria in casa ma poi si accorgono che l’odore sui capi è svanito e ha dato spazio a una puzza di umidità tale da farci venire la voglia di rilavare il bucato nuovamente.

Ma non è necessario! Oggi, infatti, vedremo dei trucchetti per asciugare il bucato in casa senza avere puzza di umidità!

Prima di iniziare

Ancora prima di passare ai trucchetti in grado di non far puzzare di umidità i vostri capi, è bene capire come lavarli in modo da non compiere degli errori già nella fase del lavaggio.

Vi suggeriamo innanzitutto di aumentare i giri di centrifuga, (sempre dopo esservi accertate che le etichette di lavaggio ve lo consentono) in modo da rimuovere l’acqua in eccesso nei vostri capi.

Inoltre, è consigliabile anche utilizzare un ammorbidente naturale, in grado non solo di rendere più soffici i vostri capi ma anche di profumarli. Per realizzarlo, dovrete semplicemente mescolare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e aggiungere 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

Infine, ricordatevi sempre di togliere subito i panni dal cestello, in modo da non far fissare la puzza di umidità. E ora vediamo gli altri trucchetti per asciugare il bucato in casa!

Metterli vicino alle fonti di calore

Innanzitutto, vi consigliamo di mettere i vostri capi sui termosifoni, in modo da sfruttare direttamente il calore. Anche se questa abitudine può sembrare molto comoda perché vi permetterà di asciugare velocemente i vostri capi, non sempre abbiamo abbastanza spazio a disposizione e ammassare i capi l’uno sull’altro non è una buona idea.

Perciò, potete semplicemente stendere il bucato sullo stendibiancheria e avvicinarlo a qualsiasi fonte di calore, come il termosifone, la stufa e così via. In questo modo, non solo avrete i vostri capi asciugati nel minor tempo possibile, ma avrete scongiurato anche la formazione dell’umidità!

Far circolare più aria

Un altro trucchetto per evitare la puzza di umidità sui vostri panni consiste nel lasciar arieggiare la stanza della vostra casa dove è collocato lo stendino. La mancata circolazione dell’aria, infatti, è la causa primaria della formazione dell’umidità.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Vi suggeriamo, quindi, di scegliere una stanza che abbia un balcone o una finestra che potete tenere aperta. Sarebbe bene usare stanze che di solito non frequentate, in modo da tenere le porte aperte liberamente senza preoccuparvi del freddo che entra.

Usare un deumidificatore fai da te

Per abbassare i livelli di umidità in casa, molte di noi si servono di deumidificatori disponibili in commercio. Ma che ne direste di crearne uno a casa da sole con ingredienti da dispensa?

L’ingrediente di cui avrete bisogno, infatti, è il sale, il quale vanta una forte proprietà assorbente considerata una manna dal cielo anche per togliere la puzza di chiuso dagli armadi!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire una ciotola con del sale grosso e metterla ai piedi dello stendino. In alternativa, potete riempirla anche con il riso, il quale è usato anche per assorbire i cattivi odori nel frigorifero!

Farli asciugare alla giusta distanza

Sebbene spesso siamo spinte ad ammassare il bucato sullo stendino così da fare asciugare una grande quantità di capi in poco tempo, in realtà questa è una pessima abitudine.

Il mancato passaggio dell’aria, infatti, tra un indumento e l’altro è un’altra causa responsabile della puzza di umidità. Perciò, vi ricordiamo di distanziare i capi sullo stendino, lasciando circa 1/2 cm di distanza tra un capo e l’altro senza sovrapporli. In questo modo eviterete di far rimanere alcune zone del tessuto umide.

Avvertenze

Consultate sempre le etichette di lavaggio per essere certe di poter aumentare i giri di centrifuga sui vostri capi.