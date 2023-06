Uno degli ingredienti da dispensa più utilizzati per la pulizia domestica ecologica è sicuramente l’aceto, il quale vanta proprietà detergenti, sgrassanti e deodoranti.

Ma sapevate che è possibile utilizzarlo anche per lucidare alcune superfici come i pavimenti? Ebbene sì, le sue proprietà lucidanti sono veramente una manna dal cielo!

Perciò, oggi vedremo insieme come avere pavimenti che brillano usando solo l’aceto!

Dove non usarlo

Ancora prima di vedere come usare l’aceto sui vostri pavimenti, è bene vedere le superfici dove non bisogna usarlo perché l’acidità dell’aceto potrebbe corroderle. Si tratta dei pavimenti in marmo e in pietra naturale, su cui deve essere evitato anche l’utilizzo di altri ingredienti acidi quali il limone e l’acido citrico.

Un altro accorgimento che vi raccomandiamo di seguire, invece, riguarda la quantità di aceto da utilizzare che non deve essere mai troppa e, soprattutto, deve sempre essere diluita con l’acqua per scongiurare la formazione di aloni.

E ora non ci resta che vedere come utilizzare questo ingrediente sulle altre tipologie di pavimento!

Parquet e pavimento in legno

Iniziamo dai pavimenti in legno e in parquet, i quali sono in grado di conferire un tocco di fascino e di calore agli ambienti domestici. Se da una parte, però, questo materiale è molto bello da vedere, dall’altra c’è da dire che è anche molto delicato, pertanto necessita della giusta cura.

Sarete felici di sapere che vi basterà l’aceto bianco per lucidarlo a fondo! Versate, quindi, 1/4 di aceto in un secchio d’acqua e immergete, poi, un panno in microfibra nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, strizzatelo bene per assorbire l’acqua in eccesso, passatelo sul pavimento più volte soffermandovi soprattutto sui punti dove sono presenti macchie di sporco e aloni e fate asciugare completamente per non lasciare ristagni d’acqua che potrebbero macchiare il pavimento. E che lucentezza!

N.B Vi ricordiamo di usare l’aceto solo se il vostro parquet è verniciato. Non è assolutamente indicato per quello oliato, che ha bisogno di prodotti specifici perché più delicato.

Pavimenti in grès

Probabilmente i pavimenti in grès porcellanato sono quelli più utilizzati nelle case moderne in quanto sono versatili e molto resistenti. Sebbene, però, siano facili da lavare e non presentano particolari problemi, non sempre è facile averli lucenti come vorremmo.

Perciò, vi suggeriamo di versare mezzo bicchiere di aceto in un secchio contenente acqua calda e immergere, poi, uno straccio all’interno della miscela così ottenuta. A questo punto, passatelo sul pavimento più volte e lasciate asciugare: il vostro pavimento non solo sarà super pulito ma anche brillante come non mai!

Come abbiamo già detto, infatti, l’aceto ha delle proprietà lucidanti tali da essere una manna dal cielo anche per far brillare a specchio l’acciaio della cucina!

N.B Se il grès è lucido, meglio evitare l’aceto. Ricordatevi, inoltre, che sul grés non possono essere utilizzati prodotti oleosi, perché lo rendono opaco e sporco.

Pavimenti in cotto

Infine, vediamo come lavare e far brillare un’ultima tipologia di pavimento: quello in cotto, solitamente di colore “rosso” che si presenta piuttosto poroso e che, quindi, tende ad assorbire molto i prodotti che usiamo per pulirli.

Perciò, sarebbe bene evitare altri detergenti e utilizzare solo l’aceto che ha la funzione di pulire a fondo e di eliminare i residui di detersivo. Vi ricordiamo che per questo motivo può essere usato anche per lavare i capi in lavatrice e rimuovere l’eccesso di detersivo, causa primaria dello sbiadimento e delle macchie bianche sui capi.

Versate, quindi, 2 bicchieri di aceto bianco di alcol in un secchio contenente acqua, dopodiché aggiungete qualche scaglia di sapone di Marsiglia e immergete un panno in microfibra al suo interno. A questo punto, strizzatelo bene e passatelo sul pavimento più volte. Infine, fate asciugare bene per non avere aloni e…godetevi la magia!

Detersivi naturali per pavimento

E se volete sapere come realizzare dei detersivi naturali per pavimento, ecco un video per voi!