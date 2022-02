Come faremmo in inverno senza l’aiuto delle sciarpe?

Diciamo la verità, se non ci fossero, saremmo esposti costantemente a raffreddore e mal di gola, soprattutto per chi non sopporta i maglioncini a collo alto e quindi deve ricorrere per forza ad una sciarpa!

Tuttavia c’è sempre un problema che ricorre spesso con questi capi, soprattutto quando sono in lana, ovvero i pelucchi!

Oggi vedremo insieme tutti i consigli utili per avere le sciarpe sempre morbide e senza pelucchi!

Lavaggio

I primi metodi da prendere in considerazione riguardano proprio le modalità di lavaggio delle sciarpe.

Ci possono essere alcune cose a cui non facciamo caso e che sono invece estremamente importanti al fine di averle sempre morbide!

Usare l’aceto

La prima cosa necessaria da fare è usare l’aceto!

Per quanto riguarda i capi delicati, soprattutto se parliamo della lana, questo prodotto può fare al caso vostro dato che è molto funzionale se adoperato in lavatrice!

Tutto quello che dovrete fare è mettere una tazzina d’aceto nella vaschetta della lavatrice e aggiungere mezzo cucchiaino di gocce di olio essenziale che preferite per non rinunciare ad avere un ottimo odore sulle sciarpe!

Vedrete che saranno morbidissime!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Temperature basse

Un altro consiglio da seguire è usare delle temperature basse per lavare le sciarpe.

Alcune volte può accadere di sporcarle accidentalmente, ma in genere non sono capi che richiedono temperature altissime.

Per cui leggete sempre le etichette di lavaggio e prediligete cicli con una temperatura di massimo 30 gradi.

In caso di macchie lavate le sciarpe a mano pretrattando le zone in cui c’è lo sporco.

Lavaggio dedicato

Infine, come avete potuto evincere dalle indicazioni precedenti c’è bisogno di effettuare un lavaggio delicato così da non sfregare le fibre tra di loro eccessivamente.

Scegliete un ciclo delicato e riservate un lavaggio soltanto alle sciarpe oppure unendole ai cappelli e massimo ad altri elementi in lana.

Questo fattore è importante per dedicare tutte le precauzioni solo al tessuto di questi materiali, senza andare a scapito di altri tessuti che richiedono altre tipologie di lavaggio.

Addio pelucchi

Ora vediamo quali sono i metodi migliori per dire addio ai pelucchi sulle sciarpe e contrastarne la comparsa!

Una cosa da tenere bene in mente è che i pelucchi, per un motivo o un altro, si possono sempre formare perché le sciarpe vanno a contatto con gli altri vestiti, vengono lasciate su materiali dove si impigliano e quant’altro.

Tuttavia ciò non vuol dire che potete liberarvi di questi fastidiosi pelucchi!

Nastro adesivo

Il primo metodo che potete usare per risolvere il problema è il nastro adesivo!

Sembrerà strano, ma la forza del nastro adesivo è sufficiente per tirare via i pelucchi.

Non dovrete far altro che tagliare delle strisce di nastro e posizionarle sulle zone della sciarpa interessate facendo una bella pressione per far aderire bene.

In seguito tirate strappando velocemente e vedrete che saranno andati via!

Freezer

Un altro metodo molto usato è il freezer!

Se il nastro adesivo poteva sembrarvi strano, questo lo sarà ancora di più!

Dopo aver lavato la sciarpa, fatela asciugare per bene, poi mettetela in un sacchetto apposito degli alimenti e posizionatela nel freezer per 2 o 3 ore.

Quando la riprenderete, vedrete che non avrà la minima traccia di pelucchi!

Avvertenze

Vi ricordo ancora una volta che è importantissimo leggere le etichette di istruzione delle sciarpe per comprendere la modalità di lavaggio da eseguire.