Lavare le tende è un’operazione che può risultarci un po’ faticosa a causa del tessuto ingombrante. Ancora più difficile, però, è stirarle.

Ciò nonostante, queste spesso tendono a presentare grinze e pieghe che conferirebbero alla casa un aspetto per niente piacevole. E quindi come fare?

Facile, basta seguire questi trucchetti nostri per avere tende profumate e senza pieghe in maniera facile! Vediamoli insieme!

Temperatura e centrifuga

Innanzitutto, bisogna prestare attenzione alla modalità di lavaggio in lavatrice in quanto sia la temperatura di lavaggio sia la centrifuga influenzano fortemente la formazione di grinze.

Se da una parte, infatti, la centrifuga (nata proprio per strizzare i capi in modo da farli asciugare prima) è considerata la peggiore nemica dei tessuti in quanto è la responsabile primaria delle pieghe, dall’altra le alte temperature tendono a fissare queste pieghe.

Pertanto, è importante consultare sempre le etichette di lavaggio e impostare la temperatura giusta, cercando di evitare quelle troppo alte. Inoltre, è bene anche evitare i giri di centrifuga così da non strizzare troppo il tessuto e non avere pieghe.

Ammorbidente profumato

Un altro trucchetto riguarda l’utilizzo dei detersivi che devono essere preferibilmente naturali. A tal proposito, vi suggeriamo di utilizzare l’acido citrico per realizzare un ammorbidente naturale fai da te. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro d’acqua e aggiungere, poi, 10 gocce di olio essenziale a vostro piacimento.

Vi suggeriamo di prediligere fragranze quali il limone, la lavanda, l’arancia e così via, in quanto sono i profumi solitamente associati al bucato fresco. Quindi, aggiungete 100 ml di questo prodotto nella vaschetta del detersivo, avviate il ciclo di lavaggio e…le vostre tende saranno profumate come non mai!

A tal proposito, ecco un video per vedere come realizzare l’ammorbidente fai da te!

Asciugatura

Un’altra fase che merita la giusta attenzione è quella dell’asciugatura. Innanzitutto, vi raccomandiamo di estrarre la tenda dalla lavatrice subito dopo che il lavaggio è finito e non lasciarla nel cestello. In questo modo, infatti, eviterete che la tenda possa asciugarsi già nel cestello e fissare eventuali pieghe che si sono formate durante il lavaggio.

A questo punto, accarezzate il tessuto soprattutto sui punti in cui sono presenti delle pieghe in modo da procedere con una sorta di stiratura manuale e stendete, poi, la tenda sulle corde in verticale e prendendovi tutto lo spazio materiale che vi serve.

Vedrete che l’asciugatura in verticale permetterà di distendere le pieghe che si sono già formate ed eviterà la comparsa di altre grinze grazie al peso dell’acqua.

Se le temperature esterne sono alte, potete anche direttamente montarle sul bastone e lasciarle asciugare in prossimità della finestra o del balcone.

In caso di grinze

Se nonostante i rimedi visti finora, scorgete comunque delle piccole grinze, non temete, abbiamo noi il rimedio che fa per voi! Tutto ciò che dovrete fare è versare 700 ml d’acqua demineralizzata calda e 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio in un vaporizzatore e spruzzare poi la miscela così ottenuta sulla zona interessata che presenta la piega.

Dopodiché, distendetela con le mani e fate asciugare!

Per profumare

Infine, vediamo un rimedio per profumare e rinfrescare la tenda senza doverla lavare! Il metodo è molto semplice, in quanto dovrete solo versare 500 ml di acqua demineralizzata in una brocca graduata e aggiungere, poi, un cucchiaino di bicarbonato e 8 gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

A questo punto, travasate il tutto in un flacone con spray, agitatelo energicamente per amalgamare ulteriormente gli ingredienti e vaporizzate la miscela così ottenuta sulla tenda tenendovi a debita distanza per non bagnarle eccessivamente: e…che profumo!

Avvertenze

Consultate sempre le istruzioni di lavaggio prima di procedere con i rimedi riportati.