Come avere vetri così lucidi da poterti specchiare

Una delle superfici della casa che trovo più difficile da pulire sono sicuramente i vetri che sembrano sporcarsi anche solo sfiorandoli un po’.

E per togliere quegli aloni, poi, che faticaccia!

Per fortuna, ho trovato un mio metodo per averli così lucidi da poterti specchiare in maniera facile e veloce. Ve lo rivelo subito!

Quando pulirli

Anche se può sembrare banale, in realtà una delle cose a cui più cerco di prestare attenzione è la posizione del sole.

I raggi solari diretti, infatti, tendono a favorire la formazione degli aloni vanificando tutti i nostri sforzi.

Per questo, sono solita pulire i vetri nelle ore in cui non sono esposti direttamente alla luce del sole e prediligo le ore più fresche della giornata.

Per togliere le macchie

Prima ancora di lucidare i vetri, è importanti pulirli e rimuovere eventuali macchie di polvere incrostata che spesso troviamo su queste superfici.

La lucidatura di queste superfici, infatti, è l’ultimo step del processo di pulizia. Iniziate, quindi, con l’utilizzare un po’ di sapone di Marsiglia o di sapone giallo in un secchio contenente acqua calda.

Dopodiché, versate una spugnetta morbida nella miscela così ottenuta e passatela sui vetri strofinando delicatamente in modo da rimuovere le macchie.

In questa fase, io ne approfitto per pulire anche gli infissi per una pulizia completa! Infine, risciacquate con un panno inumidito solo con acqua e asciugate accuratamente con un panno asciutto.

Vi raccomando di utilizzare l’acqua calda perché non solo favorisce lo scioglimento del sapone di Marsiglia e del sapone giallo, ma anche perché aumenta il potere sgrassante di questi prodotti.

In alternativa a questi saponi, potete anche utilizzare il sapone per piatti, preferibilmente ecologico.

Per lucidare

Una volta lavati i vetri, è arrivata l’ora di pulirli bene e lucidarli. Per renderli brillanti, ho trovato efficace l’aceto, il quale ha proprietà sgrassanti, smacchianti e anche lucidanti.

Infatti lo utilizzo anche per lucidare le superfici di acciaio della cucina su cui spesso trovo quei tanto odiati aloni! Personalmente, verso un bicchiere di aceto in una bacinella contenente sempre acqua calda e immergo, poi, al suo interno un panno morbido.

Infine, asciugo il tutto con un panno per vetri, con uno straccio di cotone o con alcuni fogli di giornale, i quali riescono ad assorbire tutta l’acqua in eccesso e a prevenire la formazione degli aloni.

Quindi, effettuo dei movimenti circolari fino a quando i vetri non si saranno ben asciugati e fino a quando degli aloni non sembrano più esserci tracce!

Rimedio alternativo: l’acido citrico

Anche se tendo ad utilizzare maggiormente l’aceto quando pulisco i vetri, in realtà anche l’acido citrico risulta essere altrettanto efficace.

Perciò, ve lo propongo in modo che possiate scegliere il rimedio che più desiderate in base al vostro caso.

Innanzitutto, vi ricordo che questo ingrediente vanta proprietà lucidanti e smacchianti molto note, tanto da essere utilizzato anche per pulire i vetri della doccia spesso soggetti alla formazione del calcare.

Ciò che faccio è sciogliere 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro di acqua demineralizzata tiepida. Dopodiché mescolo il tutto per ottenere un composto omogeneo e travaso la soluzione così ottenuta in un flacone con spray.

A questo punto, vaporizzo la miscela sui vari punti della superficie e procedo con la pulizia. Vi consiglio di spruzzare su più parti del vetro in modo che la miscela possa agire ovunque.

Inoltre, non vaporizzate da una distanza troppo lontana perché potreste far evaporare la miscela nell’aria senza farla arrivare sui vetri.

Altri trucchetti per vetri senza aloni (VIDEO)

E se volete conoscere altri trucchetti per vetri senza aloni, ecco un video pensato per voi!