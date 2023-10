L’acciaio in casa è uno di quei materiali che riesce a rendere più moderni ed eleganti gli ambienti.

Se non fosse, però, per il fatto che spesso tenda a presentare aloni e ad opacizzarsi fino a non essere più così lucido.

Ma sapete che si può ripristinare la sua brillantezza? Ebbene sì! A tal proposito, oggi vedremo insieme come lucidare a specchio l’acciaio della cucina!

Bicarbonato

Innanzitutto, partiamo da uno degli ingredienti più utilizzati in casa quando si tratta di pulizia domestica ecologica: il bicarbonato di sodio, il quale vanta un’azione leggermente abrasiva in grado di rimuovere gli aloni dall’acciaio.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare 4 cucchiai di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta, dopodiché applicatela sul lato non abrasivo di una spugnetta e passatela sull’acciaio da pulire.

A questo punto, fate agire per un po’ e risciacquate accuratamente.

N.B Vi raccomandiamo di non ottenere un composto troppo denso per evitare che i granelli possano graffiare la superficie di acciaio.

Aceto

Un altro ingrediente molto efficace in questi casi è l’aceto, il quale vanta proprietà lucidanti tali da essere una manna dal cielo anche per ravvivare il colore del legno!

In un secchio contenente acqua calda, quindi, versate mezzo bicchiere d’aceto, dopodiché immergete una spugnetta nella miscela così ottenuta, strizzatela e strofinatela sulla superficie di acciaio, ovviamente utilizzando il lato non abrasivo.

Dopodiché, risciacquate e asciugate accuratamente con un panno in microfibra.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

N.B. Non usate questo metodo su superfici di marmo o pietra naturale.

Acido citrico

Se volete utilizzare un ingrediente dalle proprietà simili a quelle dell’aceto ma più ecologico, allora vi suggeriamo l’acido citrico, un composto derivante dagli agrumi che agisce come un brillantante naturale in grado di lucidare anche i bicchieri!

Mescolate, quindi, 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua demineralizzata, dopodiché travasate la soluzione così ottenuta in un flacone spray.

A questo punto, non vi resta che vaporizzarla sulle superfici di acciaio, lasciare agire per qualche minuto e passare un panno in microfibra per asciugare.

Limone

Quando si parla di ingredienti da dispensa in grado di lucidare, non si può non menzionare il limone. Questo agrume, inoltre, agisce come un anticalcare naturale per questo può essere usato anche per lucidare il lavello!

Tagliatelo, quindi, a metà, dopodiché passate una metà sulla superficie di acciaio, concentrandovi sui punti che presentano aloni e asciugate con un panno.

Miscela lucidante

Se gli aloni sono ancora lì sull’acciaio, allora vale la pena ricorrere a una soluzione più efficace che prevede la combinazione di più ingredienti. Tutto ciò che dovrete fare è munirvi di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di aceto bianco d’alcol

Succo di 2 limoni

Versate, quindi, tutti gli ingredienti in una brocca graduata e mescolate accuratamente fino a far sciogliere bene l’acido citrico e a far amalgamare il tutto.

Dopodiché, trasferite questa miscela in un vaporizzatore, agitatelo energicamente e spruzzatela sulla superficie in acciaio.

Infine, come già visto in precedenza, dovrete passare una spugnetta per strofinare delicatamente, aspettare qualche minuto, risciacquare con acqua calda e asciugare accuratamente.

Olio di oliva

Una volta pulite le superfici, possiamo anche ricorrere all’ olio di oliva per lucidare solo.

Dovrete, quindi, prendere un batuffolo d’ovatta, versarci sopra qualche goccia d’olio d’oliva, cercando di non esagerare perché potreste ungere le superfici.

Dopodiché, strofinate energicamente sull’acciaio, fate agire per qualche minuto e passate un panno morbido imbevuto con aceto bianco per rimuovere ogni traccia di olio.

Infine, pulite con un panno imbevuto in acqua tiepida e asciugate accuratamente per non lasciare ulteriori aloni.

Per lucidare il lavello

E se volete sapere come lucidare anche il lavello, ecco un video per voi!

Avvertenze

Vi ricordiamo di avere sempre un approccio delicato e provare sempre questi rimedi su un angolo nascosto della superficie per essere certe che non crei danni. Non utilizzateli mai sulle superfici di marmo, perché potrebbe corroderli a causa dell’acidità.