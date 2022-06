Il wc, si sa, è fonte di germi, batteri e cattivi odori. Per quanto possiamo, infatti, pulirlo regolarmente, purtroppo tende a puzzare e a sporcarsi per sua stessa natura.

Per questo, il più delle volte, ricorriamo a prodotti chimici disponibili in commercio che, però, hanno un certo impatto ambientale.

Ma sapete che avete la soluzione direttamente nella vostra dispensa? Ebbene sì! Oggi, infatti, vediamo insieme come utilizzare le bustine di tè nel water per averlo sempre pulito e profumato!

Come fare

Provare questo trucchetto è davvero semplice e immediato, in quanto tutto ciò che vi servirà è una bustina di tè che normalmente utilizzate per preparare la vostra bevanda calda da sorseggiare nei momenti di relax.

Prendete, quindi, una bustina di tè (o anche due se i cattivi odori sono persistenti) e versatela direttamente nel water, poi andate a dormire e lasciatela agire per tutta la notte, in modo che possa agire a fondo.

L’indomani, rimuovete la bustina, tirando il filo in modo da non venire in contatto con l’acqua del water, dopodiché utilizzate uno scopino e strofinatelo bene sulle pareti interne e sul fondo del wc.

A questo punto, tirate lo sciacquone e addio cattivi odori! Le bustine di tè non solo avranno eliminato la puzza dal vostro wc, ma aiuteranno anche a disinfettare il wc e a renderlo pulito e bianco come non mai grazie alle sue proprietà pulenti e igienizzanti.

In alternativa, potete anche mettere in infusione 2 bustine di tè in 500 ml di acqua calda per circa 5 minuti e versare direttamente la miscela nel water. Fatela agire per tutta la notte, poi, procedete come visto prima. Questa miscela aiuterà anche a rendere l’acqua meno calcarea!

Altri consigli per profumare e pulire il bagno

Oltre alle bustine di tè, ci sono altri ingredienti che potrete utilizzare così da avere sempre il bagno pulito, igienizzato e profumato. Vediamoli insieme!

Acido citrico

Innanzitutto, vediamo come utilizzare l’acido citrico, un’alternativa più ecologica dell’aceto, pur vantando la sua stessa efficacia. Per tenere il wc profumato con l’acido citrico , vi basterà sciogliere circa 150 gr di acido citrico in 1 litro di acqua e mescolare.

Aggiungete, poi, mezzo cucchiaino di olio essenziale della fragranza che più preferite e travasate tutta la miscela all’interno di un vaporizzatore.

Vi consigliamo di prediligere il tea tree oil per un’azione antibatterica e pulente o l’olio essenziale al limone per ricavare una fragranza fresca ed estiva. Spruzzatela, quindi, nel wc, lasciate agire, dopodiché tirate lo sciacquone.

Bombe WC fai da te

Un altro rimedio in grado di neutralizzare i cattivi odori in bagno e renderlo pulito e bianco consiste nel realizzare delle bombe fai da te. Il procedimento è semplice, in quanto vi servirà:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

1/2 cucchiaio di detersivo per piatti ecologico

10 gocce di olio essenziale a piacere

Iniziate, quindi, con il mescolare il bicarbonato, l’acido citrico e il detersivo per i piatti in una ciotola, fino quando il composto non avrà la consistenza di una “sabbia bagnata”.

Dopodiché, passate ad aggiungere le gocce di olio essenziale e versate il composto in alcuni stampini di silicone, lasciando asciugare il tutto per almeno per 4 ore (ma potrebbe volerci un po’ di più).

Una volta asciutti, estraete le bombe dallo stampino e conservatele in un barattolo ermetico. Per l’uso, gettate la bomba fai da te nel WC, noterete che si verificherà una reazione “frizzante”, la quale sarà in grado di eliminare il calcare, lo sporco e soprattutto i cattivi odori.

Sapone giallo

Infine, vediamo come utilizzare il sapone giallo per togliere i cattivi odori dal wc e renderlo profumato. In questo caso, vi basterà tagliare pezzetti di questo sapone e plasmarli con le mani fino ad ottenere la forma che desiderate.

Dopodiché, attaccate la formina così ottenuta direttamente sulla parete del water, accertandovi che aderisca bene e voilà: un’ondata di profumo investirà le vostre narici ogni volta che tirerete lo sciacquone!