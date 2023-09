Le tende, si sa, oltre ad essere funzionali perché permettono di eclissare la luce solare, hanno anche una funzione decorativa in quanto conferiscono bellezza ed eleganza alla casa.

Al contempo, però, tendono ad accumulare molta polvere e assorbono molto. Per non parlare, poi, dei cattivi odori. Il problema, però, è che se non rimossa la polvere da questo tessuto, questa tende a diffondersi nella stanza.

Quindi, come capire ogni quanto lavare le tende per non avere la polvere in casa? Scopriamolo insieme!

Frequenza regolare

In linea generale, si consiglia di lavare le tende circa 3 volte l’anno oppure ogni 3 mesi, approfittando soprattutto dei cambiamenti di stagione. Potreste, quindi, lavarle a prescindere dalle loro condizioni all’inizio della primavera, all’inizio dell’autunno e così via, in modo da eliminare la polvere accumulata durante la stagione precedente.

Ovviamente, sebbene questa sia una “frequenza universale” per avere sempre tende pulite, ci sono altri fattori che incidono, che vedremo a breve, i quali implicano una pulizia più frequente.

Controllo manuale

Il modo più immediato per rendersi conto se è giunta l’ora di lavare le tende consiste nel controllarle per notare la presenza di accumuli di polvere o di macchie. In questo caso, quindi, avvicinatevi, toccatele e odoratele per valutare il loro stato.

Se vi sembrano piuttosto sporche o maleodoranti, allora sarebbe bene procedere con il loro lavaggio anche se è passato poco tempo dall’ultimo lavaggio.

Finestre aperte

Se avete continuamente le finestre aperte e vivete anche in una zona molto trafficata, allora sarebbe meglio lavare le tende più frequentemente, perché lo smog e gli agenti esterni potrebbero favorire maggiormente la formazione e l’accumulo della polvere.

Inoltre, bisogna considerare anche se le vostre tende vengono aperte e chiuse frequentemente perché anche questo incide fortemente. E se la polvere si accumula anche sulle persiane, ecco un articolo per vedere come pulirle!

Ambiente interno

Non solo è importante valutare quanto spesso utilizzate le tende e quanto spesso le aprite e le chiudete, ma anche l’ambiente circostante. Come abbiamo già detto, infatti, vivere in una zona molto trafficata o in una grande città implica un lavaggio più frequente delle tende perché queste sono esposte a polvere e altre particelle presenti nell’aria.

Oltre all’ambiente esterno, però, bisogna tenere conto anche dell’ambiente interno, ovvero della situazione in casa. Ci sono, infatti, alcune abitudini che potrebbero sporcare le vostre tende come per esempio il fumo delle sigarette e la puzza di frittura che si impregnano totalmente nel tessuto provocando cattivi odori, “il traffico” in casa e così via. Inoltre, anche gli animali domestici sono un motivo valido per lavare più frequentemente le vostre tende.

Come lavarle

Una volta visto come capire ogni quanto lavare le vostre tende, vediamo insieme come lavarle per averle sempre pulite e profumate! Poiché esistono le tende di cotone, di lino, di nylon e di seta, vi suggeriamo di usare i prodotti giusti e le giuste modalità di lavaggio in base al materiale.

In caso, infatti, di tende di cotone, dovrete versare 2 cucchiai di bicarbonato diluiti in un misurino di sapone di Marsiglia, mettere la tenda nel cestello e impostare, poi, un programma delicato a 30°, con centrifuga a 600. Se, invece, avete le tende in nylon o in altre fibre sintetiche, sarebbe bene procedere con un lavaggio delicato, preferibilmente a mano, mettendola in ammollo in una vasca contenente acqua tiepida e il sapone di Marsiglia.

Diverso è il discorso per le tende in seta, le quali essendo molto delicate dovrebbero essere lavate sempre seguendo le indicazioni fornite dal produttore, in quanto spesso è consigliato lavarle a secco in modo da preservare la loro bellezza e integrazione. Infine, in caso di tende in lino, vi suggeriamo di impostare un programma di lavaggio delicato a 30°, aggiungendo un po’ di sapone di Marsiglia nella vaschetta del detersivo.

N.B C’è un dibattito in corso sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice, in quanto sembra che abbia un effetto inquinante per l’ambiente. Proprio per questo, molte persone preferiscono l’acido citrico. In ogni caso, è sempre da preferire rispetto ai detersivi disponibili in commercio.

Avvertenze

Visto che le tende possono essere di composizione molto diversa, vi consigliamo di seguire sempre le indicazioni fornite dal produttore. Inoltre, onde evitare qualsiasi inconveniente, provate i rimedi indicati su una piccola zona della tenda, magari nascosta.

