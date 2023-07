La lavatrice è un elettrodomestico di cui non possiamo fare a meno in casa, in quanto ci risparmia la grande fatica di lavare a mano i capi e ci permette di sfoggiare sempre vestiti puliti e profumati senza sforzi.

Non bisogna sottovalutare, però, la sua pulizia, in quanto spesso tende ad accumulare sporco che, se non rimosso, potrebbe essere trasferito sui nostri capi compromettendo il lavaggio.

Ma come capire se la lavatrice è sporca? Facile, basta prestare attenzione a questi 4 segnali! Scopriamoli insieme!

Cattivo odore

Se vi sta capitando spesso di aprire lo sportello della lavatrice, prendere i capi appena lavati e sentire un cattivo odore provenire dal cestello ma che si è trasferito anche sui capi, allora è il momento di procedere con una pulizia approfondita del vostro elettrodomestico.

La puzza, infatti, può essere dovuta all’accumulo di detersivo, di calcare, all’eccesso di umidità nel cestello o agli scarichi. Qualsiasi sia la motivazione, abbiamo una buona notizia: è possibile rimuoverla!

Tutto ciò che dovrete fare è procedere con un lavaggio a vuoto, aggiungendo 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e versando la soluzione così ottenuta direttamente nel cestello. Dopodiché, impostate un lavaggio a vuoto ad alte temperature e…avrete pulito la vostra lavatrice da cima a fondo!

E per prevenire anche la puzza di chiuso nella vostra lavatrice, vi suggeriamo inoltre di lasciare sempre aperto il suo sportello, così da permettere il ricambio d’aria ed evitare il ristagno della condensa.

N.B Per avere la vostra lavatrice sempre pulita, vi suggeriamo di fare i lavaggi a vuoto una volta al mese.

Macchie nere sulla guarnizione

Un altro segnale che indica che la lavatrice è sporca sono le macchie nere lungo la guarnizione, le quali sono causate dall’accumulo di muffa e dall’acqua stagnante.

Per rimuoverle e far tornare la lavatrice come nuova, vi suggeriamo di usare l’aceto, il quale vanta proprietà pulenti, anti-odore e antibatteriche. Riempite, quindi, una ciotola con l’aceto, immergete, poi, un panno in microfibra al suo interno e strizzatelo.

Dopodiché, ripassatelo più volte sulla guarnizione fino a quando le macchie non saranno scomparse e risciacquate e asciugate in maniera accurata fino ad eliminare ogni traccia di acqua in quanto i ristagni di acqua sono considerati la causa primaria della formazione della muffa!

In alternativa, potete anche realizzare una sorta di composto pastoso, mescolando un cucchiaio di bicarbonato di sodio e un cucchiaino di sapone di Marsiglia e strofinandolo sulla guarnizione servendovi di uno spazzolino dalle setole morbide. Quindi, lasciate agire per circa 5 minuti prima di passare un panno in microfibra per rimuovere il composto, risciacquare e asciugare accuratamente.

Per un effetto ancora più efficace, potete aggiungere al composto qualche goccia di olio essenziale di Tea tree oil, in grado di prevenire la formazione di muffa grazie alle sue proprietà anti-fungine e antimicotiche.

Vaschetta del detersivo sporca

Oltre alla guarnizione, è facile che vi ritroviate delle macchie di sporco e di muffa anche nella vaschetta del detersivo. Inoltre, qui, l’accumulo di detersivi e ammorbidenti potrebbero causare delle incrostazioni.

Quando questo succede, prendetevi il giusto tempo per pulire a fondo la vaschetta perché questo problema potrebbe compromettere il lavaggio dei vostri capi. Prendete, quindi, l’acqua ossigenata, efficace per togliere la muffa anche dalle pareti e versatela in una ciotolina, dopodiché immergete dei batuffoli di ovatta o dei dischi di cotone al suo interno e metteteli nella vaschetta del detersivo.

Infine, lasciate agire per un po’ prima di rimuoverli e passare uno spazzolino da denti per togliere tutto il nero!

N.B Usate sempre l’acqua ossigenata a 10 volumi (ovvero al 3%).

Filtro che si sporca velocemente

Infine, fate attenzione a questo ultimo segnale che potrebbe indicare che la vostra lavatrice è più sporca che mai: il filtro. Dal momento, infatti, che questa componente ha il compito di filtrare tutto lo sporco, se notate che si sporca velocemente, è bene procedere con un lavaggio a vuoto in modo da eliminare lo sporco più nascosto in questo elettrodomestico!

Inoltre, dedicatevi anche alla pulizia del filtro della lavatrice, staccando innanzitutto la presa della corrente, svitando il filtro e pulendolo sotto acqua corrente.

Consigli per una lavatrice sempre pulita

E se volete avere la lavatrice sempre pulita, ecco un video per voi!