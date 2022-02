Ogni volta che si cucinano delle pietanze non si può fare a meno di inserire delle magnifiche erbe aromatiche per insaporire il tutto!

Pensate ai piatti a base di pesce senza prezzemolo…avrebbero sicuramente qualcosa che gli manca!

Ecco che è necessario usarle, però poi quando ne avanza di più, come si può rimediare per non buttarle o farle annerire nel tempo?

Ci sono tanti metodi diversi e alcune persone ad oggi comprano le erbe direttamente congelate per non dover affrontare questo problema, tuttavia è ovvio che non è la stessa cosa.

Per tale ragione oggi vedremo come conservare le erbe aromatiche per tanto tempo con il metodo del barattolo!

Trucchetto del barattolo

Il trucchetto del barattolo è un rimedio di cui tutti dovremmo essere a conoscenza per contrastare lo spreco di cibo e per essere sicuri di non rovinarlo.

Sebbene si tratti di erbe, non fa bene gettarle oppure lasciarle marcire quando non occorrono, quindi vediamo insieme di cosa si tratta!

Occorrente

Il primo passo da fare è procurare tutto il necessario affinché il metodo possa riuscire bene.

L’occorrente nel dettaglio è:

1 barattolo in vetro abbastanza lungo

Acqua

Busta sottile per gli alimenti

1 molla

Ecco fatto, prese solo queste 4 cose, avremo tutto quello che serve per conservare le nostre erbe!

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento il quale sarà semplice e veloce!

Innanzitutto se le erbe presentano del nero nella parte bassa dei rami è bene che li tagliate così da non spargersi sul resto dell’erba.

Riempite poco meno della metà del barattolo con acqua e inserite le erbe all’interno, successivamente aprite la busta degli alimenti, giratela al contrario e coprite le erbe.

Poi bloccate la busta con un elastico attorno al barattolo in modo da potersi mantenere per bene. A questo punto non vi resta che tagliare gli angoli della busta, dovrete tagliarne una piccola parte, è per fare in modo che le erbe possano respirare.

Ecco fatto, non vi resta che mettere tutto in frigo e avrete completato il metodo!

Trucchetto del cubetto

Oltre quello del barattolo, potete usare anche il trucchetto del cubetto, un altro modo per dire addio allo spreco e per conservare al meglio le care erbe aromatiche!

Siete curiosi? Scopriamolo subito insieme!

Occorrente

Anche in questo caso l’occorrente è molto semplice da procurare e sono sicura che avrete già tutto in casa!

Stampo per ghiaccio (meglio se in silicone)

Olio d’oliva

Ecco fatto, non c’è bisogno d’altro per mettere in pratica questo fantastico metodo che vi aiuterà anche a velocizzare il processo in cucina quando dovrete preparare dei piatti!

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento!

Non dovrete fare altro che prendere le erbe aromatiche, tagliarle a piccoli pezzetti e inserirle all’interno degli stampi per il ghiaccio.

Successivamente dovrete riempire gli stampi con dell’olio d’oliva fin sopra e conservare nel frigo.

In questo modo avrete ottenuto non solo la sicurezza che le erbe non si rovineranno col tempo, ma vi basterà riscaldare una padella, mettere sopra il cubetto per farlo sciogliere e cucinare i vostri piatti preferiti!

N.B. Il suggerimento degli stampi in silicone è per velocizzare la rimozione dei cubetti che altrimenti potrebbe essere complicata.

Avvertenze

Vi ricordo di avviare questi procedimenti quando le erbe sono ancora fresche, altrimenti sarà inutile conservarle.