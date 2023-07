Quando arriva l’estate e le temperature salgono, può diventare un problema conservare pasta e farina senza attirare le fastidiose farfalline alimentari.

Tuttavia, esistono diverse strategie che possono aiutarvi a prevenire l’infestazione delle farfalline e a mantenere la vostra dispensa pulita e protetta.

Per evitare di riscontrare questo problema comune, ma che rappresenta un grande disagio, scopriamo insieme come conservare pasta e farina quando fa caldo!

Prima regola: pulizia

La prima regola per prevenire l’infestazione delle farfalline alimentari è mantenere la dispensa pulita e priva di residui.

Prima di conservare la pasta e la farina, assicuratevi che le mensole siano pulite e senza briciole o tracce di alimenti precedenti.

Utilizzate del semplice sapone di Marsiglia o dell’aceto d’alcol su una spugna per sgrassare e poi passate un panno umido per rimuovere qualsiasi traccia di sporco.

Un’altra soluzione sarebbe foderare le mensole con della carta alluminio o semplicemente con i fogli di giornale, in modo che possano assorbire l’umidità e raccogliere le briciole.

Questo semplice passo contribuirà a ridurre l’attrattiva per le farfalline.

Consigli per conservare bene

Vediamo nel dettaglio come fare in modo di evitare spiacevoli sorprese come questi insetti nella pasta e nella farina con alcuni consigli che trovo sempre molto utili e voglio condividervi:

togliete gli alimenti dagli scatoli e metteteli all’interno di un barattolo in plastica o in vetro con la chiusa ermetica in modo da evitare ogni entrata;

con la chiusa ermetica in modo da evitare ogni entrata; tenete tutto in uno spazio pulito e non molto umido ;

; evitate di posizionare pasta e farina accanto a fonti di calore, queste favoriscono la proliferazione degli insetti;

di posizionare pasta e farina accanto a queste favoriscono la proliferazione degli insetti; se ci sono periodi di forte caldo, è consigliabile conservare gli alimenti all’interno del frigo o comunque in una zona fresca.

Alloro

L’alloro è un rimedio naturale che può aiutare a tenere lontane le farfalline alimentari, dal momento che questi insettini ne detestano l’odore.

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente spezzettare delle foglie d’alloro e posizionarle all’interno del mobile, soprattutto negli angoli.

L’odore dell’alloro respingerà le farfalline e ne impedirà l’infestazione. Assicuratevi che le foglie di alloro siano fresche e sostituitele regolarmente per un’efficacia continua.

Agrumi

Gli agrumi, come limoni e arance, emettono un profumo sgradevole per le farfalline alimentari e quindi saranno il migliore alleato contro questi insetti.

Tagliate le bucce degli agrumi, fatele essiccare bene per qualche giorno all’aria aperta e posizionatele nei mobili, in prossimità delle zone dove si trovano pasta e farina.

Questo rimedio naturale aiuterà a mantenere lontane le farfalline e a preservare la freschezza dei vostri alimenti.

Assicuratevi di sostituire regolarmente le bucce degli agrumi per mantenere l’efficacia del rimedio.

Oli essenziali

Gli oli essenziali possono essere un’alternativa efficace per prevenire l’infestazione delle farfalline.

Scegliete oli essenziali come lavanda, menta o rosmarino e mettete qualche goccia su un batuffolo di cotone o un tessuto. Posizionate il batuffolo o il tessuto nei mobili della cucina dove avete questi cibi per tenere lontane le farfalline.

Aggiungete qualche goccia di olio essenziale ogni volta che sostituite gli alimenti.

N.B. Gli oli essenziali emanano un odore molto forte, per cui è importantissimo gestire bene la quantità di gocce che mettete sull’ovatta o sulla stoffa, altrimenti potrebbe disturbare l’olfatto.

Citronella

La citronella è nota per le sue proprietà repellenti per gli insetti. Anche se viene usate principalmente contro le zanzare in modo da bloccarle già dal balcone, è preziosa anche contro le farfalle della cucina!

Utilizzate bastoncini o candele profumate alla citronella nella vostra dispensa per tenere lontane le farfalline. Assicuratevi di posizionarli in modo strategico.

La citronella contribuirà a creare una barriera odorosa che respinge gli insetti indesiderati.

Chiodi di garofano

I chiodi di garofano sono un rimedio naturale e semplice per tenere lontane le farfalline e sono un trucchetto usato da innumerevoli anni.

Inserite alcuni chiodi di garofano accanto ai barattoli o alle buste di pasta e farina. L’odore dei chiodi di garofano respingerà le farfalline e ne impedirà l’insediamento.

Ricordate di sostituire periodicamente i chiodi di garofano per mantenere l’efficacia del rimedio.

