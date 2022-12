Per profumare tutta la casa si possono usare tanti modi diversi, ma quelli intramontabili sono i cari trucchetti della Nonna che restano intramontabili.

Uno dei più amati prevede l’utilizzo di bucce d’agrumi, infatti non dovreste mai gettarle via, ma sbizzarrirvi con i rimedi che vedremo subito insieme!

Scopriamo perché non buttare le bucce d’agrumi e usarle per profumare tutta la casa!

Infuso profumato

Fare un infuso profumato agli agrumi è una delle soluzioni più valide per avere una casa che odora di buono e di fresco!

Prepararlo è semplicissimo! Dovrete semplicemente prendere le bucce di arancia o limone e togliere quella parte bianca che resta attaccata quando si sbucciano.

Mettetele in un pentolino e aggiungete l’acqua fino a metà, poi accendete il fuoco e portate ad ebollizione.

Quando arriva a bollore, lasciate altri 2 minuti, poi spegnete e, facendo attenzione a non scottarvi, trasferite il composto nelle zone della casa che desiderate profumare!

Sul termosifone

Un altro trucchetto pratico e veloce è mettere le bucce d’agrumi sul termosifone!

Dal momento che quest’ultimo emana costantemente calore, riesce anche ad esalare il profumo di fiori, foglie e atri ingredienti che si dispongono sopra.

Tutto quello che dovrete fare è togliere sempre la parte bianca dalle bucce e disporle sul termosifone, lasciate per qualche giorno e vedrete che man mano si essiccheranno e la casa profumerà!

E non è finita qui! Ecco un video con tutti i trucchetti per profumare il termosifone:

Sacchetto profumato

Avete bisogno di un metodo per spargere un buon profumo all’interno dell’armadio o dei cassetti?

Semplice, non dovrete far altro che preparare un sacchetto profumato! E per farlo vi basteranno pochi ingredienti e sarà velocissimo!

Prendete le bucce di agrumi e fatele essiccare per qualche giorno all’aria aperta, assicurandovi sempre che non abbiano la parte bianca, altrimenti possono formare la muffa.

Una volta essiccate, mettetele all’interno del sacchetto traspirante a maglie larghe e inserite nel cassetto. Potete aggiungere anche delle foglie d’alloro e avrete ottenuto un fantastico antitarme!

Spray fai da te

Un trucchetto molto veloce ed immediato è preparare uno spray fai da te al profumo di agrumi che può aiutarvi ad avere un inebriante odore ogni volta che vi occorre!

Mettete, quindi, delle bucce di limone o arancia (potete usare anche entrambi) all’interno di un pentolino, aggiungete 500 ml d’acqua e mezzo cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Accendete la fiamma e portate ad ebollizione, poi lasciate bollire per 4/5 minuti, dopodiché spegnete e fate intiepidire il composto.

Una volta tiepido, filtratelo e versatelo in un vaporizzatore. A questo punto non vi resta che spruzzarlo in tutte le stanze ed ecco fatto!

Nell’aspirapolvere

Concludiamo i trucchetti con le bucce d’arancia con un rimedio economico ed efficace!

Chi possiede l’aspirapolvere con il sacchetto si può sbizzarrire in ogni modo per cercare di ottenere un buon profumo: con le foglie, con i petali di fiori, con l’ovatta profumata e quant’altro.

Forse, però, non sapevate che le bucce d’agrumi essiccate sono un altro fantastico metodo da prendere in considerazione per avere la casa con l’odore di fresco!

Dovrete metterle direttamente nel sacchetto, senza aspirarle ed ecco fatto!

Avvertenze

Non usate gli agrumi in nessuno dei rimedi in caso di allergia o ipersensibilità.