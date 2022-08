Se c’è una parte della casa sempre soggetta allo sporco e ai cattivi odori, questa è sicuramente il bagno.

Per non parlare, poi, del wc, il quale tende a presentare delle macchie gialle o nere e delle incrostazioni sul fondo, a causa dell’accumulo di calcare contenuto nell’acqua.

Ma non dovete più temere! Oggi, infatti, vedremo insieme il rimedio veloce per disincrostare il wc anche sul fondo e per averlo sempre pulito!

Acido citrico

Il primo rimedio che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare l’acido citrico, un ingrediente noto per il suo essere un anticalcare naturale con un basso impatto ambientale.

Iniziate, quindi, con l’asciugare la tazza del water utilizzando uno sturalavandino e assorbendo l’acqua in eccesso con un asciugamano, in modo da permettere all’acido citrico di aderire bene sul fondo del wc senza essere diluito con l’acqua.

Dopodiché, sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua calda e versate, poi, la miscela così ottenuta nel wc. A questo punto, lasciate agire per qualche ora, dopodiché strofinate con lo scopino o una spazzola e risciacquate. L’ azione anti-calcare e disincrostante dell’acido citrico farà tornare il vostro wc come nuovo!

Bicarbonato e aceto

La combinazione tra bicarbonato e aceto, si sa, dà vita a un prodotto in grado non solo di sbiancare a fondo, ma anche di disincrostare! Questi due ingredienti, infatti, possono essere usati insieme anche per sturare i lavandini otturati!

Come già visto prima, quindi, iniziate con il rimuovere l’acqua dal wc utilizzando uno sturalavandino o un asciugamano e cospargete, poi, il fondo con il bicarbonato. Dopodiché,versate l’aceto bianco non diluito sopra e, in caso di macchie sulle pareti del wc, vi consigliamo di riempire la tazza con l’aceto in maniera tale che riesca a coprirle.

Lasciate riposare per almeno due ore o per tutta la notte, se possibile, poi, servitevi di uno spazzolone pulito e strofinate sul fondo. Infine, tirate lo sciacquone e voilà: addio incrostazione nel vostro wc!

Bombe pulisci wc

A volte siamo solite ricorrere ai prodotti commerciali, ignorando che è possibile combinare più ingredienti naturali e casalinghi per avere prodotti molto efficaci nella pulizia domestica ecologica. Per questo, oggi vedremo come realizzare a casa le “bombe pulisci wc” in grado di rimuovere le macchie scure che si formano sul fondo del vostro water. Munitevi, quindi, di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

metà cucchiaio di detersivo per piatti

stampi per ghiaccio

Mescolate, quindi, l’acido citrico e il bicarbonato di sodio fino a farli amalgamare bene tra loro e aggiungete, poi, il detersivo per piatti ecologico così da ottenere una sorta di composto pastoso.

Dopodiché, distribuitelo negli stampini per ghiaccio (o in alcuni barattolini da riciclare) e lasciatelo per circa 4 ore per farli solidificare. Infine, estraete i cubetti e conservateli in un luogo asciutto. Per l’utilizzo, vi consigliamo innanzitutto di pulire accuratamente il bagno in modo da rimuovere ogni residuo, dopodiché tirate lo sciacquone e gettate nel water la bomba.

Noterete all’istante che inizierà a frizzare una volta entrata in contatto con l’acqua del wc e sarà proprio questa reazione che permetterà l’eliminazione di tutte le macchie che si saranno formate sul fondo. Infine, strofinate con uno scopino sulle pareti e sul fondo della toilette e il gioco è fatto!

Borace

Infine, un ultimo rimedio prevede l’utilizzo del borace, un prodotto in grado di eliminare le incrostazioni scure di calcare e di sbiancare. Versate, quindi, circa 300 ml di aceto bianco nella tazza del bagno e lasciate agire per circa mezz’ora. Dopodiché, strofinate con una spazzola o uno scopino e aggiungete circa 50 grammi di borace in polvere.

Lasciate agire altri 20 minuti, poi, versate 1 litro di acqua calda. Infine, non vi resta che strofinare con uno scopino: le macchie gialle e nere sul fondo saranno solo un brutto ricordo!

Come se non bastasse, poi, il borace è una manna dal cielo anche per sbiancare i capi ingialliti!

N.B Vi raccomandiamo di indossare dei guanti protettivi quando maneggiate il borace, perché questo prodotto potrebbe avere un effetto irritante sulla vostra pelle.