Il bagno è l’ambiente domestico più utilizzato da tutti i membri della famiglia e, quindi, quello che più tende a sporcarsi.

Per non parlare, poi, del WC, che per sua stessa natura, è davvero difficile da mantenere sempre pulito e profumato.

Vi vogliamo, però, dare una bella notizia! Non avete bisogno necessariamente di prodotti disponibili in commercio per averlo pulito e igienizzato! È possibile, infatti, realizzare il wc gel fai da te utilizzando tutti ingredienti casalinghi e naturali.

Ricetta con amido di mais

Come prima ricetta per fare il WC gel fai da te, potete provare utilizzando l’amido di mais.

Il procedimento può sembrare un po’ lungo, ma il risultato sarà molto soddisfacente!

Per la sua realizzazione, vi occorrerà:

250 ml di acqua

20 g di amido di mais

25 g di acido citrico

10 g di detersivo piatti ecologico

In una pentola contenente circa 200 ml di acqua, versate l’acido citrico e lasciatelo sciogliere bene. Scaldate, poi, la miscela a fuoco basso.

Da parte, mescolate l’amido di mais o, in alternativa, la fecola di patate, con circa 50 ml di acqua ed il detersivo per piatti. Vi ricordiamo di utilizzare sempre un detersivo per piatti ecologico e, quindi, a basso impatto ambientale.

A questo punto, versate il composto di amido di mais e detersivo per piatti nella pentolina contenente acqua e acido citrico e portate il tutto ad ebollizione. Noterete che si formerà un gel denso che ricorderà la consistenza di molti prodotti per wc disponibile in commercio.

Spegnete, quindi, il fuoco e lasciate raffreddare. Se lo preferite, aggiungete alcune gocce di olio essenziale per conferire un buon profumo al vostro prodotto.

Inoltre è consigliabile scegliere il tea tree oil. Infine, travasate il tutto in un contenitore con beccuccio o anche una semplice bottiglia di plastica e il gioco è fatto!

Ricetta con gomma xantana

La seconda ricetta che vogliamo proporvi prevede l’utilizzo della gomma xantana, utile per amalgamare il tutto e conferire una consistenza gelatinosa al prodotto.

Per preparare, quindi, questo wc gel fai da te, utile per sgrassare e pulire a fondo il vostro water, tutto ciò di cui avete bisogno è:

30 g acido citrico

444 g acqua demineralizzata/osmotica

5 g gomma xantana

20 g detersivo per piatti eco-bio

50 gocce di oli essenziali antibatterici

antibatterici un cucchiaino raso di pigmento colorante, terra o vegetale

Aggiungete, quindi, l’acqua demineralizzata (va bene anche l’acqua del condizionatore) in una ciotola e lasciate sciogliere al suo interno l’acido citrico. Dopodiché, versate nella miscela così ottenuta la polverina di gomma xantana e utilizzate un frullatore ad immersione per mescolare il tutto.

Noterete che il composto avrà già raggiunto la consistenza a gel. Aggiungete, quindi, se lo preferite un po’ di curcuma per dare un po’ di colore al prodotto. Potete utilizzare anche un altro pigmento colorante, ma è preferibile la curcuma poiché ha anche una funzione sbiancante.

Infine, versate 20 grammi di detersivo per piatti eco-bio e le gocce di oli essenziali. Potete scegliere la fragranza che più vi piace, ma vi consigliamo il Tea tree oil poiché svolge anche una funzione antibatterica e antimicotica.

Mescolate tutti gli ingredienti e travasate il tutto in una bottiglia da riciclare e voilà: il vostro wc gel è pronto per l’uso!

Per un uso ottimale, è consigliabile conservare il prodotto in un dispenser con beccuccio, così da riuscire a versare il gel direttamente sulle zone più sporche.

Quindi, versate un po’ di questo prodotto nel water, strofinate con lo scopino e lasciate agire per almeno mezz’ora. Poi, tirate lo sciacquone e noterete che il vostro wc sarà più bianco e pulito che mai!

N.B Questo prodotto può essere conservato per circa 6 mesi.

Fate sempre prima una prova in un angolino del water per verificare la tollerabilità del rimedio che vorrete utilizzare.

Altri trucchetti di pulizia

Ci sono modi semplici ed economici per pulire la casa! Eccoli: