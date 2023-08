In estate, dormire può diventare veramente un incubo, in quanto durante le notti il caldo tende a farci girare e rigirare nel letto senza permetterci un riposo sereno.

Per questo, tendiamo spesso a ricorrere all’aria condizionata, ma diciamocelo non tutte riusciamo a sopportarla accesa per tutta la notte.

E quindi come fare? A tal proposito, oggi vedremo insieme come dormire freschi la notte se non sopporti l’aria condizionata accesa!

Più aria

Innanzitutto, vi suggeriamo di lasciare entrare quanta più aria fresca possibile nelle vostre camere da letto. Per farlo, quindi, sarebbe bene tenere chiuse le finestre, le persiane e le tende durante le ore più calde del giorno, in maniera tale da “bloccare l’ingresso” del caldo in casa.

Quando cala il sole, invece, ovvero nelle ore più fresche, ricordatevi di aprirle nuovamente per favorire la circolazione dell’aria. In caso di notte il caldo sia troppo forte, potete anche posizionare il letto davanti alla finestra per venire a contatto maggiormente con la “frescura” esterna.

Pigiama e lenzuola

Per avvertire meno il caldo durante le notti estive, è importante anche fare la scelta giusta per quanto riguarda il pigiama e le lenzuola.

Partiamo col dire che il pigiama dovrebbe essere sempre indossato, perché permette alla pelle di respirare ed evita di farci sudare. L’importante, però, è evitare pigiami in raso, in seta o pigiami troppo attillati che non lasciano circolare l’aria intorno al corpo. L’ideale, infatti, è scegliere sempre quelli traspiranti.

Per quanto riguarda le lenzuola, invece, prediligete sempre quelle in cotone o in lino, in quanto considerati tessuti traspiranti e mai quelle in raso o poliestere. Molto importante è anche il colore delle lenzuola che dovrebbero essere sempre chiare perché assorbono meno calore rispetto alle scure.

E se le vostre lenzuola bianche si sono ingiallite, ecco un articolo per vedere come riportarle al candore originario!

Cuscini e materassi

Finora abbiamo visto che tipologia di pigiami e di lenzuola scegliere per sudare il meno possibile di notte. Ma anche i cuscini e i materassi possono venire in nostro soccorso se seguite questi accorgimenti.

Innanzitutto, sarebbe bene girare i materassi nella parte estiva che è più traspirante. Inoltre, ricordatevi sempre di scegliere cuscini piccoli che non avvolgono troppo il capo e non vi fanno sudare. E se sui cuscini scorgete delle macchie di sudore, ecco un video per vedere come rimuoverle!

Pavimenti freschi

Oltre ad alcuni consigli per rinfrescare il letto, è bene anche vedere un altro trucchetto che potrebbe contribuire ad abbassare la temperatura nella camera da letto.

Questo consiste nel lavare i pavimenti prima di andare a dormire, in modo da rimuovere quella patina di caldo che si è appoggiata su questa superficie per tutta la giornata e conferire una sensazione di freschezza. Vi suggeriamo di procedere con quest’operazione subito dopo il tramonto o poco prima di dormire. E se volete sapere come lavare il pavimento, ecco alcuni trucchetti per voi!

Borsa di acqua fredda

A questo punto, vediamo una cosa da portare con noi a letto che potrebbe rinfrescarci e farci vivere meno con incubo il caldo notturno. Questo trucchetto prevede l’utilizzo della borsa di acqua fredda. Esatto proprio quella che di solito portate a letto con voi in inverno per riscaldarvi!

In questo caso, però, dovrete riempirla con acqua fredda e il gioco è fatto! In alternativa, è possibile anche mettere un panno in flanella nel frigorifero per qualche ora e portarlo con voi a letto!

Lenzuola bagnate

Un altro trucchetto molto efficace e semplice da provare è quello delle lenzuola bagnate. No, non dovrete bagnare le lenzuola e sdraiarvici sopra, ma dovrete semplicemente bagnare delle lenzuola, metterle in frigo per renderle fredde e appenderle, poi, davanti alla finestra aperta.

In questo modo, riuscirete a ricreare una brezza rinfrescante, in quanto l’aria esterna passerà per le lenzuola fredde e arriverà a voi!